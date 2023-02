Mega Show de Prêmios em prol ao Lorran Marques

O show solidário será sábado dia 04 de Fevereiro

Dia 04 de Fevereiro, ali na Tropical Lanches, de propriedade do Empresário Luiz Alberto Gazote Martins estará acontecendo um Mega Show solidário em prol ao menino Lorran Marques, 27 anos de idade.

Seus pais Eliana Maidana e Denner Marques de Oliveira são moradores de Nioaque, com a descoberta do problema sério de saúde do Lorran, estão requerendo a sociedade Nioaquense, para que possam angariar fundos para a cirurgia do fêmur.

O Lorran foi diagnosticado com necrose da cabeça do fêmur, visto que após as veias que irrigam local foram enfartadas, impedido o irrigação do local, levando a necrose de parte do fêmur, problema este causado por sequelas do Covid 19, segundo seus pais. Se não operar com urgência, consequências séria podem acontecer.

A Elizete Maidana mais uma vez está mobilizando a ação, com ajuda dos muitos amigos de Nioaque.

Ao ir vender a rifa para o vereador Seco, o vereador expressou a gratidão de morar em Nioaque e poder sempre contribuir com essas ações, pois sabemos que com a ajuda de todos os objetivos são alcançados.

O show de prêmio será de 10 rodadas marcadas a caneta , com sistema de seguidinhas, para assim dar oportunidades a mais pessoas ganhar as premiações. Valor das cartelas é de R$ 30,00 ( trinta reais)

“Quero aqui através do site Nioaqueonline estender o convite a todos os munícipes, para que mais uma vez possamos dar esse respaldo a quem necessita”, disse Elizete Maidana.

O tempo está marcando chuva, mas com fé em Deus a organização espera que na noite do dia 04 (sábado), o tempo possa dar condições dos colaboradores participarem dessa ação.

Caso as chuvas persista uma nova data será remarcada pela organização.