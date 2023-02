MDB prepara documentário sobre Temer e se defender de ataques do PT

Um dos objetivos do documentário é defender Temer de ataques do Partido dos Trabalhadores que chamam-o contantemente de “golpista”

O ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), terá o seu legado no governo federal contado através de um documentário que o MDB está preparando para ele.

Um dos objetivos do documentário é defender Temer de ataques do Partido dos Trabalhadores que o chamam contantemente de “golpista”. O documentário deve ser produzido pela Fundação Ulysses Guimarães.

No filme, devem ser relembrados os fatos decisivos na carreira do político, como reformas que foram emplacadas para recuperar a economia e retirar o país da crise após a corrupção do PT.

Temer se tornou presidente em 2017, após o impeachmet de Dilma Rousseff, de quem era vice. O PT classifica o impedimento como “golpe”, termo usado por Lula recentemente. Temer respondeu nas redes sociais e criticou a fala do petista, que levou à abertura do primeiro processo de Impeachment contra Lula em 2023.

