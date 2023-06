MBA em Economia e Negócios tem oportunidade para graduados em todas as áreas

As inscrições para a pós-graduação Lato Sensu MBA em Economia e Negócios estarão abertas de 3 de julho a 10 de agosto no portal da Pós-graduação. Podem participar portadores de diploma de Ensino Superior de todas as áreas do conhecimento.

“O objetivo é oferecer uma formação de alto nível, com aprendizados teóricos e práticos, com estudos de casos aplicados à Economia e aos negócios, ou seja, desenvolver nos estudantes habilidades aplicáveis ao cotidiano das organizações”, explica o coordenador, Odirlei Fernando Dal Moro.

As aulas serão on-line, às segundas-feiras, das 18h30 às 22h30. O início está previsto para quatro de setembro e a duração será de 18 meses. As disciplinas serão ofertadas uma por vez e contarão com mais de um professor.

As vagas são limitadas. O investimento da inscrição é de R$150 e das mensalidades R$329,90.

Mais informações sobre o curso e o edital completo podem ser obtidos no portal da Escola de Administração e Negócios (Esan).

Dúvidas sobre o processo de inscrição podem ser encaminhadas à Comissão Especial de Curso pelo e-mail [email protected].

Com informações da assessoria