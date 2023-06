Mato Grosso do Sul receberá sede do PEN Clube Brasil

No dia 21 de junho, o presidente da Fundação de Cultura de MS, Max Freitas e a escritora Delasnieve Daspet irão até o Rio de Janeiro para posse da escritora como nova associada PEN Brasil, durante a solenidade, Ricardo Cravo Albin, presidente da instituição deve também anunciar uma nova sede da PEN Brasil na capital. Este local muito importante para a literatura abrangerá os escritores dos estados brasileiros vizinhos e até possíveis escritores de países limítrofes ao Brasil.

PEN Clube do Brasil, fundado na cidade do Rio de Janeiro no dia 2 de abril de 1936, é uma organização de escritores empenhada na defesa da liberdade de expressão e nos direitos e valores humanistas. O PEN Brasil faz parte do PEN Internacional e possui uma ligação linguística com o PEN Clube Português.

Como uma associação civil, de caráter cultural, não governamental e sem fins lucrativos, o PEN do Brasil congrega escritores e profissionais da palavra, de nacionalidade brasileira, como poetas, escritores e novelistas (significado da silga P.E.N.).

A entidade foi fundada pelo teatrólogo e romancista Cláudio de Sousa e já teve ou possui afiliados consagrados na literatura brasileira como: Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Austregésilo de Athayde, Carlos Heitor Cony, José Mindlin, José Sarney, João Ubaldo Ribeiro, Paulo Coelho, Nélida Piñon, entre outros.

O nome da entidade surgiu das iniciais de três palavras (Poetry, Essay and Novel, isto é, Poesia, Ensaio e Romance) e reflete também o simbolismo da palavra “PEN, a pena, que foi o instrumento do escritor de ontem e continua a ser o símbolo do escritor de todos os tempos.

Como uma associação civil, de caráter cultural, não governamental e sem fins lucrativos, o PEN do Brasil congrega escritores e profissionais da palavra, de nacionalidade brasileira, como poetas, escritores e novelistas.

Com informações da assessoria