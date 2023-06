Mato Grosso do Sul participa de evento nacional que tratará sobre Integridade e Compliance

Com a intenção de promover os objetivos de desenvolvimento sustentável, como agenda indispensável no crescimento das cidades brasileiras, o congresso Pacto Pelo Brasil está na sua sétima edição e conta com a participação de gestores públicos, iniciativa privada, imprensa, academia, estudantes e sociedade organizada, para dialogar e propor a entrega de uma pauta coletiva nacional e propositiva com o uso de instrumentos de controle, ferramentas de gestão inovadoras, transparência e a participação cidadã.

Desde maio deste ano, o Observatório Social do Brasil realiza a edição de 2023 do Congresso com o tema: “Agenda 2030 – desafios e soluções – o que muda na vida das pessoas, empresas e cidades”.

O evento será oferecido no formato digital de maio a julho e 100% gratuito. Já em agosto, Curitiba (PR) sediará os debates presenciais.

Os organizadores do Congresso dividiram as temáticas na seguinte estrutura:

Maio – Negócios e Inovação (Assista aqui);

Junho – Integridade e Compliance;

Julho – Gestão Pública;

Agosto – Agenda 2030, Desafios e Soluções

Nesta quinta-feira (29), às 9h (horário de Brasília), no painel “PNPC em ação: Aplicação e resultados da integridade pública” ministram a palestra o secretário de Controle Externo do TCU, em Mato Grosso do Sul, e coordenador da Rede de Controle, Mário Junior Bertuol, e o coordenador do Programa de Compliance – no Governo do Estado – e do PIM, João Francisco Arcoverde Lopez.

Os interessados em participar podem fazer as inscrições em https://osbrasil.org.br/7pacto-eixo2/ que dará direito a certificado.

