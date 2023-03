Matérias sobre Saúde, Cidadania e Direitos Humanos tramitam na ALEMS

De autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), tramitam na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) duas novas matérias que versam sobre Saúde, Cidadania e Direitos Humanos. Ambas seguem para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O Projeto de Lei 82/2023 institui no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, homenagem denominada “Empresa Amiga dos Autistas e com de TDAH”, destinada às empresas que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ou contribuam com ações e projetos na promoção e defesa dos direitos dessas pessoas.

Na justificativa da proposta, o deputado fala sobre o objetivo. “O projeto visa fomentar a inclusão das pessoas que tem Autismo e TDAH no cenário profissional do Estado, e ainda disseminar na sociedade os direitos já conquistados por eles”, explicou Antonio Vaz.

Valorização da Vida

O Projeto de Lei 83/2022 estabelece diretrizes para o Programa Estadual de Valorização da Vida nas escolas de Mato Grosso do Sul. O objetivo é a defesa incondicional da vida, mediante o fortalecimento da autoestima e a solidificação de valores que sustentem o desenvolvimento psicossocial e contribuam para a promoção da resolução de conflitos cotidianos vivenciados pelas crianças e adolescentes das unidades da Rede Estadual de Ensino.

O fenômeno da autolesão traz a dor emocional que cada um carrega. O programa pretende alertar todos os segmentos da comunidade escolar a respeito da realidade emocional das crianças e adolescentes, a fim de promover estratégias com ações de prevenção.

O parlamentar explica que a escola é ambiente estratégico para a implantação de uma abordagem de prevenção. “É o local onde as crianças e os adolescentes passam mais tempo. Por essa razão apresento este projeto para salvarmos nossos jovens da automutilação e do suicídio”, justificou o autor da matéria, deputado Antonio Vaz.

Fonte: Comunicação ALEMS Foto: Luciana Nassar