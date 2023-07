MARCO vai à escola leva peças do acervo do museu e oficinas de arte aos alunos de Campo Grande

A Equipe do MARCO – Museu de Arte Contemporânea de MS, unidade da Fundação de Cultura, iniciou o projeto “Museu vai à Escola”, com o intuito de continuar a traçar uma trajetória de democratização das artes visuais e dos espaços museais.

Serão diversas edições ao longo do próximo semestre onde a Equipe organizará, dentro de uma escola parceira, um pequeno espaço expositivo com algumas obras de seu acervo e serão realizadas Visitas Mediadas e Oficinas de Arte, sempre de acordo com os temas de estudo que estão sendo desenvolvidos nas aulas de arte da escola.

Nessa primeira fase serão visitadas escolas estaduais, municipais e particulares localizadas no entorno do Museu. A primeira edição do projeto acontece nos dias 29 e 30 de junho, no Colégio Oswaldo Tognini.

Para Cristiane Freire, coordenadora artística do museu “O projeto Marco vai à Escola visa tornar o Museu um espaço vivo, atrativo, próximo da comunidade que compõe o seu entorno e motivar que este equipamento cultural se torne uma opção de lazer e experiências criativas para a comunidade.”

Com informações da assessoria