Maracaju recebe R$ 5,2 milhões para melhorias em educação, cultural e lazer

Em comemoração aos 99 anos de Maracaju, o governador Eduardo Riedel participou na manhã deste sábado (10) da inauguração da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal João Pedro Fernandes. Recursos do Governo do Estado no valor de R$ 1,6 milhão, aplicados pela prefeitura municipal, garantiram melhorias na unidade escolar, que atende 1.200 alunos do ensino fundamental. Com a reforma, a Escola passa a contar com 21 salas de aula, refeitório, cozinha passarelas cobertas, laboratórios, quadra poliesportiva, entre outras benfeitorias.

Ainda na ocasião, foi assinado um termo de cooperação educacional entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Shunji Nishimura. Pelo documento ficam estabelecidos a implantação de dois projetos pilotos – Filosofia Imaginal e do Modelo Educacional Profound Learning (Aprendizado Profundo) – na rede de ensino local.

Um outro documento foi assinado com a finalidade de assegurar a reforma e a revitalização do Museu de Tecnologia Domadora Anna Thereza de Lima Alves. Serão aplicados R$ 746 mil na restauração do edifício. Do total de investimentos, R$ 681,3 mil são recursos estaduais, por intermédio da Fundação de Cultura, e R$ 65 mil de contrapartida do município.

Riedel ressaltou que o Governo vem criando uma mudança estrutural na Educação, com 250 escolas em tempo integral, e que até o final de 2024, as 347 unidades estarão dentro deste regime. Estão sendo aplicados R$ 300 milhões em melhorias nas unidades escolares estaduais.

Se referindo à assinatura que prevê a restauração do Museu da cidade, o chefe do Executivo estadual afirmou que a região carrega um “binômio muito forte de tradição e inovação. Essa característica de resgatar a nossa história e olhar para frente, faz a diferença para os próximos 100 anos”, pontuou.

O governador parabenizou a iniciativa da Prefeitura pela parceria com a Fundação Shunji Nishimura, sediada em Pompeia, no estado de São Paulo, e que pelas mãos do imigrante japonês que leva o seu nome, desenvolve métodos inovadores de aprendizado e qualificação profissional. O município será o primeiro a receber a metodologia de ensino.

“Mas, este é apenas um passo, da reestruturação física e de equipamentos. Porém, o mais importante é o conhecimento e a inovação, acompanhando as mudanças da sociedade deseja”, completou o governador.

Outra obra garantida para a cidade, acordada entre o Governo do Estado e o município, foi a assinatura de um protocolo de intenções, visando a transferência de recursos estaduais, no valor de R$ 3 milhões, para que a prefeitura viabilize o projeto de construção de uma praça no Distrito de Vista Alegre.

O espaço de esporte e lazer, com área prevista de 8 mil m², será instalado no acesso principal do distrito, na rua Alexandrina Braga.

Presente na cerimônia, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que foi integrante da escola municipal de Maracaju, recebeu homenagens dos alunos, professores e demais autoridades pelo esforço em atestar os recursos para a reforma. “Estou muito alegre com este convênio com a Fundação Nishimura, que vai enriquecer a nossa Educação local e aprimorar novas tecnologias”, disse.

O prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, agradeceu os esforços do Governo do Estado em atender o pedido municipal, e destacou a organização e o espírito de trabalho da Fundação Nishimura, quando visitou suas instalações. “Não vi só uma grande estrutura, mas um ambiente de amor. Com a reforma dobramos a capacidade da Escola”, descreveu.

O diretor da Escola, professor Jairo Lissaraça de Matos, que na infância foi aluno da João Pedro Fernandes, não escondeu a alegria de ver o espaço educacional todo revitalizado. “Aprendi a ler e escrever aqui. Hoje dirijo a escola, e às vezes, saio pelo pátio e relembro a infância. E agora se tornou um complexo educacional”, comentou o diretor.

Entre as autoridades presentes, participaram da reinauguração da Escola João Pedro Fernandes, o secretário-adjunto de Educação, Édio Rezende, o vice-prefeito de Maracaju, Mauro Christianini; o presidente da Câmara Municipal, vereador Robert Ziemann; e o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Fábio Olegário Caminha; a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e a primeira-dama de Maracaju, Meire Calderan.

Aniversário de Maracaju

Neste domingo (11), o governador Eduardo Riedel participará do desfile cívico em comemoração ao aniversário de Maracaju, que contará com a participação dos estudantes da rede pública.

Com informações da assessoria