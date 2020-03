Manifestação pró Brasil em Nioaque

A pacata cidade de Nioaque considerada fronteira com o país vizinho Paraguai, com cerca de 14.000 habitantes é destacada constantemente pelas palavras do Presidente Jair Messias Bolsonaro, por ter servido o 9º G.A.C no final

de 70 e início de 80.

Grupos de pessoas aderiram ao chamado do dia 15/03 e juntos fizeram um ato de manifestação pró Brasil, no Calçadão da Praça Central.

A intenção dos participantes é adesão por um país livre de corrupção, e a continuidade das investigações da lava-jato, e de todas outras formas investigativas de corrupções.