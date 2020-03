Mais seis equipes avançam na 17ª Copa Assomasul, após rodada dupla

Ao todo, nove equipes já garantiram vaga na segunda fase da 17ª Copa Assomasul de futebol amador. Destas, seis classificaram-se durante rodada dupla realizada em Sidrolândia, no sábado (14.03) e Bela Vista, no domingo (15.03). O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), apoia o campeonato organizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Firmaram-se na próxima fase da competição as equipes de Maracaju (1º lugar), Sidrolândia (2º) e Campo Grande (3º), nas disputas do sábado. No dia seguinte, passaram Bela Vista (1º), Ponta Porã (2º) e Nioaque (3º).

De acordo com a Assomasul, uma das novidades para esta edição é a exclusão da disputa de penalidades em caso de empate. O critério de desempate para classificação é disciplinar, isto é, conforme o número de cartões amarelos recebidos.

Confira os resultados do final de semana:

Sábado (14.03)

Maracaju 4 x 0 Campo Grande Ladário 3 x 1 Tacuru Sidrolândia 0 x 3 Campo Grande Maracaju 5 x 1 Tacuru Sidrolândia 7 x 0 Ladário

Domingo (15.03)

Porto Murtinho 1 x 2 Ponta Porã Anastácio 2 x 2 Nioaque Bela Vista 2 x 1 Porto Murtinho Ponta Porã 0 x 0 Nioaque Bela Vista 4 x 2 Anastácio

Além das equipes citadas, Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Dois Irmãos do Buriti, na rodada inicial do certame, asseguraram vaga à segunda fase. No total, 30 equipes avançarão na competição, considerada a maior de futebol amador da Região Centro-Oeste. Neste ano, participam 56 times.

A próxima rodada será no próximo sábado (21.03), em Costa Rica. Além do time anfitrião, vão brigar pela classificação os municípios de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Paranaíba e Figueirão.

Nesta edição, além de troféus e medalhas para as quatro primeiras equipes, e para o artilheiro e goleiro menos vazado (ambos terão ainda R$ 1 mil em dinheiro), a premiação é a seguinte: campeão (R$ 12 mil), vice-campeão (R$ 8 mil), terceiro lugar (R$ 6 mil) e quarto lugar (R$ 3 mil).

