Mais de 1,5 mil pessoas foram presas desde ontem, diz ministro da Justiça

Do total, 1,2 mil faziam parte do acampamento em frente ao QG do Exército e 209 foram presas durante a invasão aos prédios dos Três Poderes em Brasília.

Ao fazer um balanço da Operação que deu fim à invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, o ministro da Justiça, o socialista Flávio Dino, disse que mais de 1,5 mil pessoas foram presas desde o último domingo (8). Do total, 1,2 mil faziam parte do acampamento em frente ao QG do Exército e 209 foram presas durante a invasão.

Dino chamou os manifestantes de “golpistas, terroristas, criminosos” e garantiu que “o país já caminha para uma absoluta normalização institucional”.

Segundo o ministro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmobilizou nove bloqueios em rodovias federais e apreendeu 40 ônibus com manifestantes que participaram dos atos em Brasília. Uma arma teria sido encontrada em um dos ônibus.

Ao falar sobre as prisões, Dino disse que os acusados não serão mais presos em flagrante. De acordo com o ministro, agora as prisões devem ser preventivas ou temporárias.

Foram montadas cinquenta equipes da Polícia Federal (PF) para colher os depoimentos e as digitais dos 1,2 mil detidos.

Fonte: BSM