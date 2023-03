Luan foi incrível e deixou carta bem-humorada à família antes de morrer

Câncer tirou Luan de cena, mas em carta ele pediu que amigos dancem e bebam catuaba em seu velório

O designer gráfico, filho, amigo e irmão mais bem-humorado que alguém podia ter faleceu na madrugada desta terça-feira (28), Em Campo Grande. Aos 30 anos, Luan Henrique Abreu Andrade, que ficou famoso nas redes sociais por mostrar sua luta contra o câncer sem nunca perder a alegria, deixou uma carta aberta divertida à família e aos amigos, com direito a pedido especial em seu velório.

Luan lutava desde 2019, contra um “Sarcoma Sinovial” no joelho, que é um tipo de tumor raro, e metástase no pulmão. Em 2020, Luan abriu o coração ao Lado B e falou da alegria que era ultrapassar a primeira linha de chegada quando encerrou os seis primeiros ciclos da quimioterapia.

Luan também foi um dos homenageados pelo Hospital de Câncer Alfredo Abrão em uma galeria de arte a céu aberto na Rua Maracaju. A ação fez parte de um projeto chamado “Olhares Protagonistas” criado pelo artista Leonardo Mareco, com proposta de ocupar espaços vazios com arte e homenagear olhares que fazem a diferença em Campo Grande. Luan foi um deles.

Carta – Antes de partir, Luan escreveu sua carta no bloco de notas do celular, que só uma das irmãs tinha acesso. O pedido dele era que ela publicasse a mensagem caso algo acontecesse. Na manhã de hoje, a irmã Thaiz Andrade publicou o texto, que viralizou e recebeu centenas de mensagens de pessoas emocionadas com a palavra do designer.

Além de muitos elogios à família, aos amigos e a equipe médica e de enfermeiros que o acompanharam no tratamento, Luan deixou claro que sempre amou a vida e soube viver de maneira feliz. Ele também fez pedido especial para seu velório: “Por favor levem catuaba, um combo de kit loucura e acabem com ele, me deixem orgulhoso, dancem e bebam por mim, eu arrumarei um jeito de estar lá com vocês”.

O velório de Luan será a partir das 10h30, na Câmara Municipal de Camapuã e o sepultamento está previsto para 17h30, desta terça-feira (28).

Confira a carta de Luan na íntegra:

Bom, tenho boas e más notícias. As más é que, aparentemente, eu papoquei. As boas: se você está lendo isto, é porque você definitivamente não papocou (a não ser que eles tenham Wi-Fi na outra vida). Deixei a missão mais difícil para minha pequena, a de postar isso aqui.

Bom, eu não podia imaginar as coisas que me aconteceriam, por isso sempre aproveitei o máximo, se tem uma coisa que aprendi com meus pais foi, apesar dos nossos problemas erga a cabeça, coloque um sorriso no rosto, bola pra frente, não dá nada não! E por falar em meus pais, que mãe e que pai eu tenho, minha mãe é a mulher mais incrível que eu conheço a que eu mais amo nesse mundo, sempre presente, nunca me abandonou, mulher que batalha, que pensa mais nos filhos do que em si mesma, sei que está sofrendo, mas, erga a cabeça, vai fazer sua caminhada e bola pra frente, te amo Mãe.

Pai, o cara mais foda desse brasil, até hoje entra no meu quarto me da um beijinho e fala que me ama, fico parecendo um guri de 12 anos. E como isso é bom, vocês não estão entendendo (apesar de eu ficar bravo porque me acorda). Eu te amo muito e serei eternamente grato por tudo que fez por mim!

Minhas irmãs, obrigado pelos “poucos” sobrinhos lindos que tive oportunidade de conhecer e amar um por um. Thaiz, maneira na bebida e para de brigar na rua. Ingrid tampa o priquito. Amo vocês, cuidem dos nossos pais e, por favor, não pensem em mim com pena ou tristeza, sorriam, sabendo que a gente passou um bom tempo juntos e que foi incrível. Eu odeio fazer pessoas tristes. Mais do que qualquer outra coisa, eu amo fazer as pessoas rirem e sorrirem, então por favor, ao invés de pensar no final da minha história, ria das memórias e do que a gente fez junto.

Fonte: Campo Grande News