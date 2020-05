live do bem com Lúzio Ribeiro e Junior Matos

Live do bem com os pratas da Casa, Lúzio Ribeiro e Junior Matos, que estará realizando na noite de sexta-feira 14/05 sorteios da rifa solidária pelo Nioaque on Line, e sorteios de prendas aos que acompanharem a live.

A rifa e a live é em prol ao pequeno Derick, que encontra-se em Campo Grande, na Santa Casa, acompanhado de seus pais Thalyson Felipe Canhete de Souza e Joice da Rosa Taques, em tratamento. O pequeno Derick segundo seu pai nasceu prematuro e necessitando de uma operação séria.

São várias as ajudas solidária por parte da sociedade nioaquense, e a live será mais uma que espera-se munir a família com a ajuda necessária.