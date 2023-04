Lhama Batista é grande atração na Expogrande

Fonte: Acrissul

A lhama Batista é uma espécie de astro do projeto Crianças na Fazendinha Acrissul e tem encantado crianças e adultos na Expogrande deste ano. E por onde passa também, garante Regina Tezza Traz, que há 16 anos leva ensina a relevância do agronegócio para as crianças.

Regina conta que o animal foi adquirido ainda um bebê de 6 meses recém desmamado, de um criatório no interior de São Paulo. Adaptou-se facilmente ao clima de Mato Grosso do Sul e devagar foi sendo levado para as feiras onde o projeto se apresenta. “Já percorremos dezenas de cidades do interior e por onde passamos o Batista é a grande atração”, ressalta ela.

Origem andina

Segundo a Revista Galileu, as lhamas são parentes dos camelos e foram domesticadas há cerca de quatro mil anos pelos povos pré-colombianos e até hoje são extremamente importantes para os povos andinos. Elas são usadas como animal de carga e fornecem leite, lã e carne. Suas fezes também servem como combustível e como fertilizantes naturais.

A Bolívia é considerado o país em que se concentra o maior número de lhamas, com mais de 2 milhões de indivíduos.

