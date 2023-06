Lentidão na execução de obras provoca notificação a empreiteira SG Urbana

A Prefeitura de Sidrolândia emitiu notificações à empreiteira S&G Urbana Construção e Transporte, responsável por duas obras de infraestrutura urbana em bairros populosos. A medida foi tomada devido à demora na conclusão de uma obra no Bairro Cascatinha I e à não iniciada no Santa Marta, que também abrange o Jardim do Sul.

As obras têm como objetivo fornecer infraestrutura completa, incluindo drenagem, asfalto, sinalização e calçadas, em 100% das ruas das respectivas localidades. A Prefeitura contratou o financiamento do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana para viabilizar essas melhorias.

A prefeita Vanda Camilo destacou que a decisão de notificar a empreiteira foi motivada pelos anseios dos moradores, que há muito tempo enfrentam transtornos decorrentes das condições precárias das ruas. No caso do Bairro Cascatinha I, as ruas tornam-se intransitáveis durante períodos chuvosos, causando insatisfação na comunidade.