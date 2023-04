Leilão de gado organizado por mulheres no agro movimenta o Estado

A Capital de Mato Grosso do Sul se prepara para receber o 23º Leilão de Gado de Corte Mulher BPW Campo Grande, evento destinado à venda de bovinos de corte para a cria, recria e engorda. O diferencial deste certame é que é totalmente coordenado e organizado por mulheres do agronegócio e associadas da BPW Campo Grande, uma organização internacional cujo objetivo é fortalecer as mulheres empreendedoras.

O evento começou em 2001/2002 e se mantém constante até na atual gestão, com a presidente Eliene Amorim liderando a organização. Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de bovinos do país e o agronegócio é a base da economia do estado. Por isso, a BPWCG quis focar nesse segmento para dar visibilidade às mulheres que trabalham no agro.

Com o passar dos anos, as mulheres têm mostrado sua força e crescimento no agronegócio sul-mato-grossense, e o objetivo central do leilão é trazer a mulher como o centro desse evento incrível, abrangendo as mulheres do agro, desenvolvendo e gerando renda e empregos.

Neste ano, o leilão será presencial, com vários patrocinadores, exposição de produtos e muitas mulheres fortes do agro, em um dia inteiro de negócios e um delicioso almoço. A Comissão do Agronegócio, liderada por Clarice Tozzo e Maria Vilma Rotta, com a participação da coordenadora de negócios Cintia Rotta, e a leiloeira Capitaliza Leilões estarão encarregadas da execução do leilão. O evento ocorrerá no dia 22 de abril, às 12h, na Acrissul, no Tatersal de Elite.

A BPWCG está empenhada em fortalecer cada vez mais esse segmento, fazendo parte da história das associadas. Mesmo diante das dificuldades, a organização acredita na força da união entre as mulheres e se coloca à disposição para trocas de idéias e expansão desse projeto que, há 23 anos, vem mudando a realidade do agronegócio e das mulheres BPW.

A união das mulheres é o que faz desse evento um momento histórico do fortalecimento feminino no estado de Mato Grosso do Sul. A BPWCG abrindo novos caminhos para que as mulheres empreendedoras do nosso estado prosperem, pois o lugar da mulher é onde ela quiser estar, inclusive no segmento do agronegócio.