Leilão de bens apreendidos em MS tem de IPhone a bebidas

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) está leiloando 735 lotes de diversos tipos de mercadorias que foram apreendidas durante fiscalizações realizadas em Mato Grosso do Sul, com lances iniciais abaixo do valor de mercado.

Entre os itens, estão bebidas alcoólicas, como vinhos e whiskys, câmeras de segurança, smartphones, peças automotivas, máquinas de solda, roupas, calçados, equipamentos eletrônicos, joias e bijuterias, roupas íntimas, itens de sex shop, brinquedos, panelas, produtos de beleza, entre outros.

A maioria das mercadorias ainda está em embalagem original e alguns lotes somam centenas de peças, ou seja, a pessoa que arrematar o lote leva vários produtos.

Os lances podem ser feitos até às 9h de terça-feira (25) para lotes de 1 a 420 e até quarta-feira (26) para lotes de 421 a 735.

Fonte: Correio do Estado

Foto: Divulgação