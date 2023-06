Lago do Amor recebe mutirão para coleta de resíduos

Um dos principais cartões-postais de Campo Grande, o Lago do Amor, recebe um mutirão de coleta de resíduos neste sábado, 24, das 13h às 17h. A iniciativa visa promover a conscientização sobre a importância de preservação do meio ambiente, o combate ao descarte incorreto de resíduos e a poluição ambiental.

Estudantes, servidores e a população em geral são convidados a participar. A inscrição prévia pode ser feita clicando aqui.

A ação foi idealizada pelos estudantes do 5º semestre do Curso Ciências Biológicas. “A ideia é engajar a comunidade universitária e os demais participantes a terem a consciência de desenvolver ações que são sustentáveis e de cuidado com a fauna e a flora. É de extrema importância para que se desenvolva uma nova postura das pessoas com relação ao meio ambiente”, ressalta a professora do Instituto de Biocências, Edna Scremin.

A manutenção e o acompanhamento da limpeza do Lago do Amor e entorno são realizados periodicamente pelas equipes da Universidade e também há o apoio de integrantes de projetos de pesquisa e extensão. O local está inserido no Plano de Manejo da Área de Preservação da Universidade, que prevê programas de gestão para conservação e manejo.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, o Lago do Amor é uma área de preservação que deve ser vista como responsabilidade de todos. “As parcerias entre Universidade, poder público e organizações são importantes para que juntos possamos preservar e manter esse patrimônio natural. Queremos agradecer a Solurb Soluções Ambientais pelo apoio na ação com a doação dos sacos de lixo e com o recolhimento dos resíduos coletados”.

Para o estudante do Curso de Ciências Biológicas Matheus Sthanley Ferreira Firme, o Lago do Amor é uma região muito frequentada, e infelizmente sofre com o lixo e a fala de consciência ambiental das pessoas. “Como sabemos, um microplástico demora 450 mil anos para se decompor. Pesquisas recentes que trazem os impactos dele não só para o meio aquático, mas também para o meio terrestre e para a saúde humana. Se cada pessoa se dispuser a descartar de forma correta seus resíduos, essas ações somadas tomam proporções gigantescas, mudando uma região, cidade, estado, país, continente, o planeta”.

Os interessados em participar da ação devem comparecer ao portão 4 da UFMS, que fica na avenida Senador Filinto Müler, 1555 , a partir das 13h. Os estudantes receberão certificado de extensão.

É recomendado pela organização que os voluntários usem roupas claras e calçado fechado durante toda a ação.

Com informações da assessoria