Laboratório da UFMS disponibiliza teste gratuito de Covid para a população

As comunidades interna e externa podem realizar a testagem para a Covid-19 de forma gratuita a partir do dia 1º de fevereiro, no Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de Medicina (Famed), na Cidade Universitária. Não é necessário agendamento prévio e a coleta da amostra será feita por ordem de chegada, com atendimento das 7h30 às 11h.

O Laboratório já oferecia testes de Covid para a comunidade universitária, mas a novidade é que o serviço passa a ser disponibilizado para toda a população. O coordenador do Programa de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, James Venturini, afirma que o objetivo é expandir as testagens e ressalta que o Laboratório possui o espaço apropriado e recursos humanos para a coleta do exame PCR (reação em cadeia da polimerase). “Outra motivação é ampliarmos as análises genômicas dos vírus para sabermos as variantes circulantes no nosso Estado”, complementa.

A testagem é oferecida por meio da parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do projeto nacional Laboratório de Campanha. O professor explica que o monitoramento genômico é importante, pois as informações a respeito das variantes presentes em Mato Grosso do Sul podem contribuir para orientar novas medidas de controle da doença.

Os exames serão realizados em pessoas que apresentarem sintomas da Covid. “Os sintomas atuais, por conta da vacina, são bem mais leves, mas ainda tem o perfil respiratório, isto é , coriza, tosse, dor na garganta, mal estar, entre outros”.

Pessoas que apresentarem sintomas persistentes por, pelo menos, dois dias seguidos podem procurar o atendimento na Unidade 9. O teste será feito por ordem de chegada, mediante a retirada da senha. O resultado fica pronto em 24 horas.