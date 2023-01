Jovem passal mal e falece em campeonato municipal de Nioaque

Nesta noite de quinta-feira, jovem de 21 anos passa mal durante jogo da Copa Comércio Municipal no campo sintético de Nioaque e falece.

Anderson Costa, carinhosamente conhecido como “Costinha”, jogava pelo time da Barbearia do Vale. Durante partida da fase classificatória do torneio, ele passou mal e caiu.

Conforme apurado pela reportagem, não havia ambulância de plantão. Pessoas presentes ligaram para que a ambulância viesse fazer os primeiros socorros e encaminha-lo para o hospital, o que não ocorreu.

Diante da demora, de acordo com vídeo que circula em grupos de WhatsApp, ele foi colocado por populares sobre a carroceira de uma picape e levado ao hospital de pequeno porte municipal. Momentos depois foi confirmada a morte precoce do jovem.

O campeonato é organizado pela Prefeitura Municipal e teve início no dia 15 de dezembro de 2022, com previsão de término em 13 de fevereiro.

Até o momento a causa da morte não foi divulgada.