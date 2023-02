Jovem Nioaquense vai para São Paulo em busca do sonho de ser jogador

Santhiago Aquino Elesbão dos Santos, conhecido como Japa, de apenas 16 anos, passou em teste qualificatório e está morando no Estado de São Paulo para jogar futebol.

Jogad or versátil, atua nas posições de primeiro e segundo volante, meia direita e ponta atacante. Começou a jogar bola desde muito cedo. Logo se destacou pela força de vontade e talento, o que lhe rendeu comentários positivos dos professores e treinadores aqui de Nioaque. Por aqui disputou e mostrou qualidade em jogos de futsal e campo, encorajando os pais a terem iniciativa de busca por testes para clubes profissionais.

Idealizador do projeto escolinha do São Miguel, no qual Santhiago foi participante, o ex-vereador Corumbá disse ao Nioaque Online “ele sempre foi um menino dedicado, sonhador, de família do bem, desde sempre busca esse sonho também pra ajudar a família, ele sempre falava isso, que queria ser jogador de futebol e ajudar a família”.

Dando início na caminhada pelo sonho de se ternar jogador profissional, fez o primeiro teste e avaliação na Associação Atlética Seduc de Anastácio. Desde já foi aprovado, permanecendo no local pelo período de 1 ano. Com a camisa do SEDUC, jogou amistosos, copinhas fora do Estado e conquistou o título estadual sub 16 de Mato Grosso do Sul. Fortalecido com essa conquista, com o fiel apoio dos pais, buscou novas oportunidades no Estado de São Paulo. Após passar por mais um teste, jogou no São Carlos Futebol Clube (SP) pelo período de 4 meses.

Recentemente foi convidado e aceitou compor o Clube Paraguaçu Paulista de Futebol (SP ), camisa que defende atualmente. Por lá participa de treinos diários, preparação física e eventos.

Essa é uma pequena parte da história desse jovem promissor no futebol, Santhiago o Japa .