Jhony e Marcos lançam projeto “Acústico e Valendo” no Youtube

Matéria por : Alisson Lopes

A dupla Jhony e Marcos lançou nesta quarta-feira (23), o projeto Acústico e Valendo em seu canal oficial no Youtube.

Jhony e Marcos enfatizam que este projeto conta com 10 faixas (sendo lançadas 01 por semana), com participação do também artista de Nioaque Lúzio Ribeiro, com um repertório de músicas que a dupla sempre tocou em seus quase 08 anos de carreira, por isso a ideia de deixar registrado.

O som e vídeo foram captados pelo Estúdio M, onde o produtor é o Marcos, com auxílio do Anderson Neves e imagens tiradas pela Macaw Filmes.

A dupla agradece o seu público que compartilhou o primeiro vídeo lançado hoje nas redes sociais, o empresário e Vice-Prefeito Danilo Catti que disponibilizou sua residência para a gravação do projeto e também os patrocinadores que estão na arte abaixo.

Há anos atrás, a dupla de Nioaque gravou um Pocket com as seguintes músicas: Perdeu, Salva-vidas de Plantão, Amor de Ventura e Para te Dar Razões. Este projeto anterior da dupla também está disponibilizado na internet e redes sociais.

Confira o primeiro vídeo do projeto Acústico e Valendo de Jhony e Marcos lançado hoje: