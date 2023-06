Jeep lança versão mais “popular” do Commander custando R$ 229.990

Para tentar se manter na liderança do segmento de SUVs de 7 lugares no mercado nacional, a Jeep acaba de lançar uma versão “popular” do Commander. A Longitude chega com o motor Turbo flex 4×2, alguns detalhes mais simplórios, mas sempre mantendo o bom conjunto de refinamento.

Preços

Confira os valores de cada versão do novo Jeep Commander:

Jeep Commander Longitude Turbo Flex AT6: R$ 229.990

Jeep Commander Limited Turbo Flex AT6: R$ 246.790

Jeep Commander Overland Turbo Flex AT6: R$ 273.590

Jeep Commander Limited Turbo Diesel 4×4 AT9: R$ 294.590

Jeep Commander Overland Turbo Diesel 4×4 AT9: R$ 319.590

O Jeep Commander Longitude chega com cluster Full Digital personalizável de 10,25” e central multimídia com tela touch de 10,1” Full HD com navegação embarcada e espelhamento para Apple Carplay e Android Auto por conexão sem fio e portas USB nas três fileiras de assentos. O para-brisas e vidros laterais são térmicos, e o modelo também tem o rebatimento automático dos retrovisores, Keyless Enter ‘N Go e ar-condicionado Dual Zone com canal dedicado aos assentos traseiros. A versão Longitude também conta com detecção de ponto cego, park assist e seis airbags de série: dois frontais, dois laterais e dois de cortina. E toda a sofisticação do maior Jeep fabricado no Brasil se mantém também nessa versão em todos os seus detalhes, como no acabamento premium do banco em suede e no painel frontal em couro com acabamento cromado, rodas de liga leve de 18”, conjunto óptico Full Led, entre outros itens.

O Jeep Commander Longitude chega equipado com o motor T270, que oferece uma ótima performance e também é produzido no Brasil. O T270 tem 185 cv e 270 Nm e é o motor flex de maior potência do país. A versão possui sistema de tração 4×2 e câmbio automático de 6 velocidades e traz o modo de condução Sport, que torna a resposta do acelerador mais ágil e a direção fica mais firme, proporcionando uma experiência de condução mais esportiva. A versão Longitude vem com o Traction Control+, sistema de controle de tração que atua em condições em que o veículo tenha piso de baixa aderência com o solo em uma das rodas.

Assim como as versões Limited e Overland T270, a versão Longitude chega com três anos de garantia e revisões a cada 12 mil quilômetros ou um ano.

Itens de série da nova versão Jeep Commander Longitude:

Aletas para trocas de marcha no volante (Borboletas)

Travas elétricas nas portas e porta malas (travamento automático a 20km/h, trava de tampa do combustível, indicador de portas abertas)

Retrovisores externos elétricos

Câmera de estacionamento traseira

Sensor de chuva

Luzes diurnas em LED

Sistema de áudio com 6 alto falantes , USB e Bluetooth

Limpador e desembaçador dos vidros traseiros

HSA (Hill Start Assist)

Para sol com espelhos cortesia

Tapetes dianteiros e traseiros em carpete

Controle de Estabilidade (ESC)

Piloto automático

Alarme

Central Multimídia de 10,1″

Freio de estacionamento eletrônico

Tomada 12V

Freios a disco nas 4 rodas

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus

Controle eletrônico anti capotamento

ABS

Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura

Piloto Automático

Bolsa porta objetos atrás dos bancos dianteiros

Ganchos de fixação de carga no porta-malas

Cinto de segurança para a terceira fileira de assentos

Rodas de liga leve de 18″ e pneus 235/55

Lanterna traseira em LED

Faróis de neblina em LED

Porta óculos

Ar condicionado dual zone e ajuste de intensidade para as fileiras traseiras

Volante com acabamento em couro

USB Tipo C

Motor T270 Turbo Flex

Válvula antirefluxo de combustível

Vidros elétricos nas 4 portas com one touch

Chave de presença com telecomando para abertura de portas e vidros – Keyless Enter ‘n Go

Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)

Jeep Traction Control+

Controle de Tração

Alertas de limite de velocidade e manutenção programada

Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio

Ajuste do volante em altura e profundidade

Teto pintado em preto

Câmbio automático de 6 marchas

Friso cromado por toda a extensão das janelas do veículo

Faróis dianteiros Full LED

Sistema de navegação GPS

Painel de instrumentos Full Digital e HD de 10,25″

2ª fileira de assentos reclináveis e com deslocamento longitudinal de 14cm

3ª fileira de assentos reclináveis

Repetidor lateral nos retrovisores

Retrovisor interno eletrocrômico

Bancos Premium em couro e suede na cor preta

Painel frontal em couro com acabamento cromado

Isofix

Indicador de seta dinâmico

Banco do passageiro rebatível

Porta objetos sob o assento do banco do passageiro

Modo sport

Cinto traseiro central de 3 pontos

Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)

Portas USB nas três fileiras de assentos

Retrovisores externos com rebatimento automático

Direção elétrica

Estepe de uso emergencial

Jeep Healthy Cabin

Iluminação do porta-malas

Sistema Auto Hold

Encosto de cabeça traseiro central

Sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist)

Pavimento do porta malas com revestimento duplo

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

Console central com acabamento cromado

Banco elétrico para o motorista (8 posições)

Limitador de velocidade

Acendimento automático dos faróis

Remote start (partida remota)

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)

Monitoramento de pontos cegos

Rack do teto com acabamento cromado

Apoia-braço central com logo Jeep 1941 e porta objetos

Cores disponíveis

Cores sólidas: Preto Carbon

Cores metálicas: Prata Billet Bicolor E Cinza Granite Bicolor,

Cores perolizadas: Branco Polar Bicolor

Com informações da assessoria