Jardim realiza 2ª Festa do Milho neste fim de semana com várias atrações

Um dos alimentos mais importantes na dieta dos povos originários das Américas, sendo considerado sagrado em muitas dessas culturas, o milho é um dos alimentos mais produzidos no município de Jardim, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, por isso escolhido para marcar Jardim no calendário anual de eventos turísticos-culturais do Estado.

Assim, a Prefeitura de Jardim, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setesc), Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e Governo de Mato Grosso do Sul, realiza a 2ª Festa do Milho, nos dias 3 e 4 de junho, na Praça do Encontro, em Jardim.

O projeto do evento foi contemplado em edital de eventos geradores de fluxo turístico da Fundtur e concorreu com todos os municípios do Estado. “Nossa equipe de servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico cadastrou um projeto gastronômico e cultural, com a finalidade agregar a produção associada do milho com o turismo”, explica o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Mario Sérgio Pache.

A expectativa é que muitas famílias jardinenses e das cidades vizinhas prestigiem o evento, assim como os hermanos paraguaios, já que a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico participou recentemente da maior feira de desenvolvimento do Chaco Paraguaio, a Expo Pioneros Del Chaco, divulgando os atrativos turísticos e culturais de Jardim.

“A rede hoteleira de Jardim, que comporta mais de 500 leitos, está com grande procura de reservas. Estamos em plena época da colheita e isso garante uma grande oferta de produtos nas barracas, garantindo também recursos para as entidades filantrópicas do município e da região, que foram convidadas e empreendedores da agricultura familiar. Não vai faltar milho cozido, assado, curau nem pamonha!”, garante o secretário Mario Sérgio Pache.

A 2ª Festa do Milho terá apresentações de quadrilhas de festa junina de escolas estaduais, municipais e entidades, além shows musicais a apresentações culturais, tudo gratuito.

A Praça de Alimentação será formada por 43 barracas de entidades que estarão comercializando pratos da culinária regional, tendo o milho como um dos componentes na receita. Haverá também comércio de artesanato local.

A prefeita de Jardim, Dra. Clediane Matzenbacher, convida a população e turistas para a 2ª Festa do Milho: “Idealizamos e estamos montando um evento alegre, com toda a segurança, para congraçar as famílias, a comunidade escolar, os vizinhos de outras cidades e os queridos hermanos paraguaios, pois muitos têm família aqui. Queremos manter a tradição das festas juninas em nossa cidade, celebrando a farta produção de alimentos que nossas terras férteis nos proporcionam, criando oportunidades para que as famílias e entidades locais possam garantir uma renda extra nessa época do ano. Esperamos vocês!”.

A 2ª Festa do Milho tem apoio do 2º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Tutelar, entre outras instituições.

Confira a programação:

3 de junho (sábado)

19 horas

Apresentações de danças juninas Centros Integrados de Educação Infantil (CIEIs) e Escolas Municipais e Estaduais

20h30 – Show com Jorge e Isak (dupla local)

22h – Jhony e Marcos (dupla regional)

0h – DJ Caio D.

4 de junho (domingo)

19h Apresentações de danças juninas projeto Conviver e servidores

19h30 – Rafa e Manu (dupla local)

20h30 – Rosy Firmo e Alarcon (duo local)

22h – Pedro Paulo e Alex PPA (atração nacional)

00h – DJ Caio D.

Local: Praça do Encontro, Jardim, MS.

