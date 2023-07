Jardim presente na 8ª Conferência Regional da Agricultura Familiar

O secretário municipal de Agronegócio de Meio Ambiente de Jardim, Mário Sérgio Pache da Silva, participou da 8ª Conferência Regional da Agricultura Familiar, realizada na sexta-feira (7) em Nioaque. Ele esteve acompanhado do titular do Departamento de Agronegócio, Reginaldo Amaro.

O evento reuniu autoridades de toda a região, agricultores familiares e sociedade, com o objetivo de promover um diálogo aberto com os pequenos produtores locais e entender suas necessidades.

Foram discutidas políticas públicas adequadas, acesso a crédito, assistência técnica e capacitação, com foco na sustentabilidade, incentivando práticas agrícolas ambientalmente responsáveis e o uso consciente dos recursos naturais.

“O município de Jardim participou da Conferência da Agricultura Familiar, o evento aconteceu no município de Nioaque juntamente com mais seis municípios, contou a participação de prefeitos, secretários municipais, diretores e produtores rurais. O objetivo da conferência é colocar o governo mais próximo da realidade dos pequenos produtores da agricultura familiar, ouvir as demandas dos 79 municípios, criar um plano de ação que possa ajudar na melhoria da produção e qualidade dos alimentos cultivados”, resumiu o secretário Mário Sérgio.

Com informações da assessoria