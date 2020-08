Jardim, Guia Lopes e Nioaque recebem atendimento sobre biossegurança

Sebrae leva ação “Eu Fui Orientado” para os municípios sul-mato-grossenses que compõem a Rota Bioceânica, corredor rodoviário bioceânico que irá ligar o Brasil ao Chile, passando pelo Paraguai e Argentina.

Os agentes do Sebrae iniciam nesta segunda-feira (24) as visitas gratuitas aos empresários de municípios sul-mato-grossenses que compõem a Rota Bioceânica, corredor rodoviário bioceânico que irá ligar o Brasil ao Chile, passando pelo Paraguai e Argentina. Os atendimentos levam orientações de biossegurança e gestão empresarial.

A ação inicia em Jardim e Porto Murtinho. Depois, no mês de setembro, os agentes irão visitar os pequenos negócios localizados em Caracol, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna e Nioaque. A ação conta com o apoio das Associações Comerciais e Salas do Empreendedor de cada município.

Segundo o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, a atuação visa apoiar os municípios que integram a rota, que irá partir de Campo Grande em direção aos portos chilenos. “Iremos preparar os municípios do ponto de vista da saúde, segurança e gestão. Esse corredor futuramente irá servir de rota de escoamento de produtos, a expectativa é que a região irá crescer muito”.

Durante o atendimento, o agente irá informar sobre os protocolos de segurança, que surgiram como uma proteção legal, trabalhista e sanitária. Cada empresa visitada receberá ainda o selo Eu Fui Orientado, mostrando que é um estabelecimento seguro e responsável.

Para o presidente da Associação Empresarial de Jardim (AEJAR), Claudemyr Soares, o atendimento é importante para ajudar os empresários no funcionamento seguro das atividades. “A principal importância dessa ação para a nossa região é situar os empresários locais sobre a biossegurança, para estar de acordo com as normas municipais, podendo ficar de portas abertas”.

Além dos municípios da Rota Bioceânica, a ação Eu Fui Orientado irá abranger todas as regiões de Mato Grosso do Sul, chegando a 50 cidades. A meta é levar as orientações sobre os protocolos de segurança para 19 mil micro e pequenas empresas do estado até o mês de outubro.

Consultorias gratuitas

Os interessados em adotar os protocolos de segurança podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta, uma parceria do Sebrae/MS com o Sesi/MS e Senac/MS. As inscrições são feitas no site: orienta.ms.sebrae.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.

