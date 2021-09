Jardim e Nioaque são campeões da região Oeste da Liga MS de vôlei

As equipes de Jardim no feminino e Nioaque / Copagaz no masculino conquistaram o título da Região Oeste da Liga MS de Vôlei que aconteceu em Corumbá neste domingo (19). A competição ainda contou com a participação das equipes de Bonito, Ladário e Bodoquena.

A equipe de Jardim sob o comando do técnico Wellington Parenti derrotou no jogo final a equipe de Corumbá / ACV por dois sets a zero, parciais de 25 x 20 e 25 x 23. Já o município de Ladário ficou com a terceira colocação.

Na decisão do título no masculino a equipe de Nioaque / Copagaz, do técnico Jeferson Matas venceu a equipe de Corumbá por dois sets a zero, parciais de 25 x 23 e 25 x 21. A equipe de Bonito ficou com a terceira colocação.

As equipes de Jardim e Nioaque / Copagaz já estão classificadas para a fase final da Liga que acontece de 26 a 28 de novembro, em Campo Grande.

Na próxima semana, nos dias 25 e 26, acontecem os jogos da Região Leste no município de Ivinhema com a participação das equipes de Três Lagoas, Ivinhema, Vicentina e Glória de

Dourados.