Jardim concorre a prêmio do CONASEMS na categoria ImunizaSUS 

Nesta sexta-feira (5), durante a 8ª Mostra de Experiências Municipais em Saúde, organizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (COSEMS/MS), em Campo Grande (MS), a Prefeitura Municipal de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou o projeto Vacinação e Sistema Único de Saúde. O mesmo foi iniciado em 2021 e melhorou o índice vacinal do município em meio à pandemia de Covid-19.

Jardim concorre na categoria ImunizaSUS junto a outros dez municípios de Mato Grosso do Sul, sendo que apenas quatro serão selecionados para a Oficina Nacional, sendo um por cada macrorregião. Os ganhadores terão passagem, hospedagem e a inscrição custeada pelo CONASEMS para concorrer na etapa nacional, que será realizada durante o 37º Congresso do CONASEMS, entre os dias 16 e 19 de julho, em Goiânia (GO).

A apresentação será feita pela secretária-adjunta de Saúde, Lívia Maria Silva Oliveira, e pela auxiliar de enfermagem Rosana Aparecida de Oliveira. A metodologia foi aplicada inicialmente no ESF I “Dr. Reinaldo de Arruda” para implantação do projeto piloto, sendo posteriormente estendida aos outros seis ESFs.

O CONASEMS premiará os autores de Estratégias de Fortalecimento das Ações de Imunização nos Territórios Municipais em duas modalidades:

Documentário: 1 (um) documentário para o melhor trabalho de cada região geográfica do país (N, NE, CO, SE, S).

Jornalística: 1 (uma) matéria jornalística para a melhor estratégia de cada estado.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Ivanildo Ribeiro, havia baixo índice vacinal no município e foi preciso planejar uma estratégia conjunta para solucionar o problema. Foi iniciada a busca ativa com um empenho maior junto aos agentes comunitários de saúde e com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de forma que chegasse aos beneficiários de programas sociais.

Também foi observado quem era parte de grupos prioritários, como recém-nascidos, diabéticos e idosos, e reforçaram as ações com esses grupos. Houve uma pactuação com a Secretaria Municipal de Educação a exigência da caderneta de vacinação atualizada das crianças da rede pública de ensino. E com empresas privadas conseguiram prêmios para sortear entre os vacinados, todo esse conjunto de ações estratégicas resultaram no aumento da cobertura vacinal.

O envolvimento da prefeita de Jardim, Clediane Matzenbacher, foi fundamental para o desafio e ela se dedicou à causa, participando ativamente dos processos, que fez questão de estar junto, explicando para população a importância da imunização, participou das reuniões e fez o registro fotográfico com o Zé Gotinha, incentivando a imunização.