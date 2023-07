Ira! ‘passeia’ entre rock, blues e punk em show neste domingo

artistas em que a popularidade anda de mãos dadas com a qualidade. Parceiros musicais de longa data, Guga Borba (violão, viola e voz) e Guilherme Cruz (guitarras, viola, violão de 12 e voz), realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades e letras próprias em Mato Grosso do Sul.

O show sempre conta com a participação dos amigos e fãs do duo num repertório autoral que conta com hits como ‘Meu Carnaval’, ‘Vem me ver’, ‘Alguém como você é’, e com músicas que integram os dois álbuns principais do duo sul-mato-grossense.

Com informações da assessoria