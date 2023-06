Ira! faz show gratuito para comemorar Dia Mundial do Rock na capital

Para comemorar o Dia Internacional do Rock em grande estilo, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Sesc, realizarão no dia 9 de julho, a partir das 17 horas na Praça do Rádio, show com a banda Ira! e abertura do duo Filho dos Livres. A entrada é gratuita.

Sister Rosetta Tharpe, uma mulher negra inventou o rock. Ainda nas décadas de 1930 e 1940, a cantora gospel comandava um programa de rádio em que misturava o blues e jazz com seu extraordinário talento com a guitarra. Reza a lenda que o jovem Elvis Presley na época saía correndo da escola para ir escutar Tharpe tocar.

O dia 13 de julho é reconhecido no Brasil como o Dia Mundial do Rock. A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985.

Segundo Mara Bethania Gurgel, secretária municipal de turismo e cultura, “o Rock é um gênero musical que popularizou-se por todo mundo, um estilo de ritmo contagiante”. “Para os apaixonados e fãs vamos celebrar o Dia Mundial e Municipal do rock, recebendo um dos maiores nomes nacionais do gênero: a banda Ira!”, disse.

Para o presidente da Fundação de Cultura, Marcelo Miranda, “vai ser um evento para abrir o calendário de ações da FCMS no segundo semestre”. “Nada mais justo que comemorarmos juntos o Dia Mundial do Rock com uma banda tão expressiva para a música brasileira como o Ira!, e ainda teremos muito mais atrações a partir de julho, com a banda Natiruts, os festivais de Bonito, Corumbá e o Campão Cultural e muitas outras ações em todas as áreas da cultura, para a população”.

Ira!

A banda paulista surgiu em 1981 e mantém seu lugar de honra na galeria do rock nacional, com hits como “Mudança de Comportamento”, “Envelheço na Cidade”, “Gritos na Multidão”, “Dias de Luta”, “Longe de Tudo”, “Flores em você” e tantos outros.

A formação atual conta com os fundadores Edgar Scandurra (guitarrista) e Nasi (vocalista), além de Evaristo Pádua (baterista) e Johnny Boy (baixista).

Filho dos Livres

Filho Dos Livres faz parte da classe de artistas em que a popularidade anda de mãos dadas com a qualidade. Parceiros musicais de longa data, Guga Borba (violão, viola e voz) e Guilherme Cruz (guitarras, viola, violão de 12 e voz), realizam o sonho de fazer música livre, com sonoridades e letras próprias.

O show sempre conta com a participação dos amigos e fãs do duo num repertório autoral que conta com hits como “Meu Carnaval”, “Vem me ver”, “Alguém como você é”, com músicas que integram os dois álbuns principais do duo.

Serviço

Dia Mundial do Rock – Ira! e Filho dos Livres

9 de julho de 2023 a partir das 17h

Praça do Rádio – Avenida Afonso Pena, Centro, Campo Grande

Entrada Gratuita

FCMS