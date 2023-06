Inverno começa com chuva e nova frente fria, mas temperaturas não devem cair

O Inverno começa oficialmente nessa quarta-feira, dia 21 de junho, no Hemisfério Sul do Planeta e só termina no dia 23 de setembro. A chegada da estação mais fria do ano será acompanhada por outra frente fria, conforme previsão dos técnicos do CEMTEC/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

A frente fria se aproxima do Estado entre a noite da quarta-feira (21) e início da quinta-feira (22), trazendo chuvas e muita nebulosidade sobretudo para as regiões Sul e Sudoeste. Entretanto, as temperaturas – que estarão em elevação durante a semana – não devem ter queda brusca como ocorreu na semana passada com a chegada da última frente fria. As mínimas devem girar entre 17 e 18 graus Celsius até o fim de semana e as máximas podem chegar a 28°C.

A previsão para o trimestre julho, agosto e setembro é de chuvas dentro ou ligeiramente acima da média histórica em Mato Grosso do Sul. As temperaturas também tendem a ficar acima da média, o que indica a ocorrência de um Inverno não tão rigoroso quanto parecia ser, considerando a onda de frio que fez nos últimos dias.

