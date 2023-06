Invasões à propriedade: CPI do MST discute nesta quarta-feira situação agrária brasileira

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) reúne-se nesta quarta-feira (14), às 14 horas, para discutir a situação agrária brasileira.

O colegiado receberá o professor titular da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador voluntário José Geraldo de Souza Júnior.

A audiência pública pública, que ocorrerá no plenário 2, atende a requerimento dos deputados Nilto Tatto (PT-SP); Padre João (PT-MG); Paulão (PT-AL); Valmir Assunção (PT-BA); Camila Jara (PT-MS); Gleisi Hoffmann (PT-PR); João Daniel (PT-SE); e Marcon (PT-RS).

Eles destacam que, para o bom andamento dos trabalhos da CPI, é fundamental traçar um diagnóstico preliminar a respeito da situação agrária brasileira. “Sem compreender a realidade do setor no País não se faz possível apurar ou buscar compreender a atuação de movimento que atua na reivindicação de política pública de reforma agrária”, dizem os parlamentares.

MST

A CPI, instalada no mês passado, investiga as invasões do MST. O colegiado é presidido pelo deputado Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS) e tem como relator o deputado Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro.

Fonte: Agência Câmara de Notícias