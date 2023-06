InterUEMS deve reunir quase 600 acadêmicos para competições esportivas

Começa na quinta-feira (8), no complexo poliesportivo Parque Olímpico Ayrton Senna, em Campo Grande, a 6º edição do InterUEMS, um dos maiores eventos esportivos envolvendo 12 atléticas esportivas de dez unidades acadêmicas da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Organizado pelos acadêmicos, com apoio da Proec (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários) e Reitoria da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), o evento terá quatro dias de duração, das 8h às 18h, com jogos nas modalidades esportivas como futsal, vôlei, handebol, basquetebol, futebol society, tênis de mesa, natação, sinuca e truco.

A abertura está marcada para às 8h, com a presença do reitor Laércio de Carvalho, além de representantes do Governo do Estado e da prefeitura. Laércio reforça a importância do evento, já que estimula não só a integração, mas o lazer e a prática da atividade esportiva. “Esta é a sexta edição do nosso InterUEMS, que promete ser mais um sucesso. Temos um maior número de atletas acadêmicos envolvidos e a possibilidade das equipes vencedoras representarem o Estado em Jogos Universitários Brasileiros”.

Para o presidente da Liga das Atléticas da UEMS e responsável pela organização dos jogos, João Felipe Terribile, o principal objetivo é a interação entre os alunos por meio do esporte, além, é claro, de possibilitar a experiência em competir com lealdade e fraternidade.

João acrescentou que além das atividades esportivas, estão previstas ainda as confraternizações, momento em que é oportunizado aos alunos dos diversos municípios, a integração, o convívio e a troca de experiências. “Para esse InterUEMS a galera pode se preparar pois trabalhamos muito para que ele seja o maior, melhor e o mais inesquecível dos últimos anos. É hora de tornamos nossos jogos únicos e prometemos deixar saudades nos corações”.

Além da apoiar toda a organização do evento a universidade também está viabilizando o transporte de alunos das 10 unidades da UEMS pelo interior do Estado. Erika Kaneta Ferri, Pró-reitora Proec, explicou que todos os atletas ficarão alojados no campus universitário da Capital.

Parceiros

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e da Fundesporte, está auxiliando na organização dos jogos e apoiarão em toda parte técnica do evento com sorteio dos jogos e congresso técnico que vai garantir ao evento toda transparência e fidedignidade necessária.

A participação da Fundesporte na organização das tabelas e chaves é um grande avanço para o InterUEMS já que a ideia é que os acadêmicos possam participarem dos Jogos Universitários Estaduais e Brasileiros. “O InterUEMS servirá de seletiva para que os atletas garantam suas vagas e representem a instituição no futuro”, afirmou o chefe do setor de esporte DCEL/PROEC/UEMS, Alexandre Franco.

Já a prefeitura foi a responsável pela cedência do Parque Olímpico Ayrton Senna e destinará guardas municipais para garantir a segurança dos atletas, acadêmicos e participantes.

Para os não participantes, a entrada para assistir aos jogos será 1 kg de alimento não perecível. Todo a arrecadação será destinada à Central Única das Favelas, organização reconhecida nacionalmente, sem fins lucrativos e que atende famílias em situação de vulnerabilidade social.

É possível obter mais informações sobre o InterUEMS no Instagram do evento @interuems.

Com informações da assessoria