IFMS: Cursos de Jardim e Três Lagoas recebem conceito máximo do MEC

A foto do abraço acima representa mais uma vitória do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Foi tirada na ocasião em que professores e estudantes se reuniram para celebrar a conquista de um novo conceito máximo na avaliação dos cursos de graduação realizada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os cursos avaliados foram o bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, ofertado no Campus Jardim, e a Engenharia de Controle e Automação, oferecida no Campus Três Lagoas. Ambos receberam o conceito 5, o máximo que pode ser alcançado nas avaliações feitas pelo MEC.

Os avaliadores estiveram presencialmente nos campi entre os dias 24 e 28 de abril. Os critérios de avaliação abrangem as três dimensões previstas no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do MEC: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, e infraestrutura. Os resultados foram divulgados nesta semana.

Jardim

A coordenadora do bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Mônica Prado, explica que o processo de avaliação começou antes da visita, com o envio de documentos, apresentações e reuniões com os respresentantes do MEC.

“Houve uma apresentação documental detalhada, que se intensificou nos últimos meses. Foi necessário envolvimento de todo corpo docente, da equipe técnica, da gestão institucional e do corpo discente ativo, não apenas durante o período próximo da avaliação, mas em todo percurso”.

Ainda de acordo com a coordenadora, a nota também é resultado de uma ação de planejamento. Em 2020, foi criada uma comissão, formada por docentes e técnicos, para estudar os parâmetros adotados pelo MEC e então detectar pontos a serem otimizados para futuras ações.

“Contamos com o apoio de servidores da reitoria que nos auxiliaram. Além disso, os estudantes do curso participam das atividades propostas pela instituição, usufruem de toda infraestrutura e, em conjunto com os servidores, foram peça-chave nesse processo, pois com a participação ativa em tudo que o IFMS oferece, tiveram propriedade para apresentar a dinâmica cotidiana institucional”, relata.

Além da análise da documentação e do corpo docente, o relatório do MEC destacou a infraestrutura física do campus, que está com um novo bloco de salas de aula e laboratórios em construção. Trecho do texto relata “que a infraestrutura da IES [Instituição de Ensino Superior] é de boa qualidade, sendo todos os ambientes amplos e configurados com zelo, enquanto organização, conforto ambiental e estética. A IES é convidativa e acolhedora, ficando claro o envolvimento e responsabilidade com a Educação Superior”.

Três Lagoas – Os avaliadores do curso de Engenharia de Controle e Automação também destacaram a questão da infraestrutura, principalmente das salas de aula. O texto do relatório informa que “as salas de aula são equipadas com lousa de vidro, projeto multimídia, ventiladores, ar condicionado, e apresentam manutenção periódica e limpeza diária”.

O coordenador do curso, Edson Italo Mainardi Junior, ressalta que o processo de avaliação iniciou-se em 2018, quando a engenharia foi implantada no campus, e que o conceito máximo é resultado de um esforço coletivo.

“Os primeiros coordenadores do curso, Murilo Frigo e Marcus Jorgeto, fizeram um trabalho excelente, os professores são extremamente comprometidos com a qualidade do ensino, a equipe administrativa oferece todo o suporte para a compra de equipamentos, e as direções Geral e de Ensino sempre apoiaram o desenvolvimento do curso. Esse trabalho conjunto levou ao conceito 5”.

Segundo Mainardi, além de conhecerem laboratórios e projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no Campus Três Lagoas, os avaliadores analisaram “in loco” o corpo docente e o projeto pedagógico do curso, que em 2022 foi reestruturado para atendar a demandas regionais do mundo do trabalho e a curricularização da extensão.

Outro destaque da avaliação, de acordo com o coordenador do curso, foi a participação dos estudantes. “Aproximadamente 46 estudantes participaram na entrevista com os avaliadores do MEC, e o feedback deles foi de que o IFMS oferece uma oportunidade de estudar com excelentes professores com uma ótima infraestrutura”, finaliza.

Preparação dos campi – As notas obtidas pelos cursos de graduação do IFMS, na avaliação da pró-reitora de Ensino, Claudia Fernandes, são resultado de um trabalho conjunto. Em uma das ações preparatórias, as diretorias de Graduação (Digra) e de Assuntos Estudantis (Dirae) visitaram os campi para ofertar capacitações e apoio.

“Nós estudamos e identificamos nas avaliações anteriores onde estavam os problemas da instituição, onde precisávamos melhorar. Então, realizamos capacitações para os servidores da reitoria e os coordenadores dos cursos. Também foram feitas visitas da Proen aos campi para colaborar na preparação para a avaliação. Além disso, revisamos e organizamos todos os documentos necessários. Em resumo, realizamos uma série de ações que têm possibilitado resultados nunca alcançados pelo IFMS”, celebra.

A pró-reitora destaca ainda outras duas ações que tiveram efeitos positivos sobre a avaliação dos cursos de graduação. “São elas, a criação da coordenação das Bibliotecas, que são estruturas importantes para as avaliações do MEC, e a revisão de todos os Projetos Pedagógicos de Cursos”, conclui.

Cursos avaliados

O primeiro curso do IFMS a obter conceito máximo na avaliação do MEC foi a licenciatura em Computação do Campus Jardim. O relatório foi divulgado em dezembro do ano passado.

Outros cursos da instituição também passaram por avaliação, recentemente, e obtiveram bons resultados. Foi o caso da Engenharia de Computação, ofertada em Três Lagoas, e da Agronomia, oferecida em Naviraí, que obtiveram conceito 4.

Mais informações sobre os cursos oferecidos pelo IFMS podem ser obtidas na página Graduação.