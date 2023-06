Inspira Ecoturismo injeta mais de R$ 1 milhão na economia de Bonito, aponta estimativa

O seminário Inspira Ecoturismo se tornou um importante impulsionador dos pequenos negócios localizados em Bonito. Realizado no município pelo Sebrae/MS, por meio do Polo Sebrae de Ecoturismo, entre os dias 16 e 20 de maio deste ano, o evento atraiu a participação de 605 visitantes, provenientes de 22 estados brasileiros, mobilizando diversos fornecedores locais e, com isso, contribuindo para o fortalecimento da economia da região.

Em 2023, o evento chegou à segunda edição, com a proposta de fomentar o empreendedorismo, a inovação e os negócios nas atividades turísticas com vocação para o turismo sustentável. Analisando a quantidade de participantes neste ano e a permanência nos cinco dias de programação do seminário, estima-se que R$ 1,3 milhão tenha sido injetado na economia local nesse período. O cálculo considera as projeções do estudo “Perfil e Hábitos de Viagem do Turista em Bonito”, levantamento realizado pelo Observatório de Turismo de Bonito em 2022, que apontou que a média mínima de gasto diário dos turistas na região é de R$ 451,00.

Segundo a gestora de turismo do Sebrae/MS, Isabella Fernandes Montello, esses números refletem o impacto positivo do Inspira Ecoturismo, impulsionando o comércio local e promovendo o crescimento dos pequenos negócios de Bonito. Ela destaca a importância desse evento ocorrer durante a baixa temporada na região e no período de frio, proporcionando outra perspectiva da cidade.

“O interessante do Inspira Ecoturismo é que temos um evento em baixa temporada, que ocorre até mesmo no período frio. Ele proporciona outra perspectiva de Bonito. Recebemos muitos feedbacks dos participantes sobre a experiência, não apenas vivenciando, mas também explorando a oferta de atrativos turísticos disponíveis”, pontuou.

Mais de 600 pessoas participaram do Inspira Ecoturismo neste ano. Imagem: Messias Ferreira – Sebrae/MS Mais de 600 pessoas participaram do Inspira Ecoturismo neste ano. Imagem: Messias Ferreira – Sebrae/MS

A gestora destaca ainda a relevância desse tipo de atração para a cidade, ressaltando que contribui para uma ocupação significativa e geração de renda. “Esse tipo de evento é muito importante para Bonito, pois permite uma ocupação interessante e movimenta a economia em uma época que geralmente seria de baixa demanda”, concluiu.

Impacto nos negócios locais

O Inspira Ecoturismo teve um impacto significativo no impulsionamento de diversos setores em Bonito, como turismo, gastronomia e comércio, além de movimentar os pequenos negócios da região. Um exemplo concreto é o Restaurante Do Marco Velho, que teve a oportunidade de receber participantes do evento e vivenciar os benefícios financeiros resultantes. Eliz Ortega, proprietária do empreendimento, destacou essa mobilização no setor de alimentação.

“Durante o período do evento Inspira Ecoturismo, experimentamos um aumento significativo de 40% nas vendas, o que nos permitiu contratar diaristas até mesmo para atender à demanda. Estamos investindo de forma considerável em melhorias estruturais para garantir um atendimento satisfatório tanto para os moradores locais quanto para os turistas, expandindo nossa capacidade de atendimento para até 250 pessoas”, ressaltou Eliz Ortega.

Restaurante Do Marco Velho foi um dos negócios locais que ampliou faturamento com realização do seminário. Imagem: Reprodução/Instagram Restaurante Do Marco Velho foi um dos negócios locais que ampliou faturamento com realização do seminário. Imagem: Reprodução/Instagram

Luis Fernando Vieira, gerente do Hotel Selina, também destacou os impactos positivos do evento no estabelecimento. Com o Inspira Ecoturismo, o hotel conseguiu atingir uma taxa de ocupação de 70%, o que representa um número significativo para um período de baixa temporada. “Inicialmente, tínhamos estimado uma ocupação de apenas 20% e esperávamos uma média de vendas diárias de 1,5 a 2 mil reais. No entanto, com o aumento da ocupação impulsionado pelo evento, o nosso café da manhã registrou um aumento significativo, chegando a faturar até 4 mil reais por dia”, pontuou.

Visitas técnicas

Durante os cinco dias de Inspira Ecoturismo, além dos talks, oficinas, palestras com especialistas e rodada de negócios, os participantes tiveram a oportunidade de realizar visitas técnicas a diversos atrativos de Bonito e região. No total, 368 pessoas participaram dessas visitas, em locais como o Balneário Estrela do Formoso, Cavalgada Recanto do Peão, Estância Mimosa, Gruta do Lago Azul, Parque Ecológico Rio Formoso, Rio da Prata e o Rio Sucuri. Somente essas atividades movimentaram cerca de R$ 110 mil para esses estabelecimentos.

Bruno Leite Miranda, empresário do Parque Ecológico Rio Formoso, destacou a importância das visitas técnicas para o fortalecimento do turismo na região. “Recebemos pessoas do Brasil e de fora do país, aprendemos com elas e compartilhamos nossas práticas. E, além de fazer o passeio, entrar nos bastidores para mostrar para as pessoas como é que funciona o show visto de trás do palco. Foi muito bom também na movimentação da cidade, para a gastronomia, para o comércio local, movimentando a economia”, salientou.

“Na alta temporada, tudo funciona muito bem, mas na baixa, a sazonalidade prejudica bastante. Esse ciclo de baixa impacta na manutenção da equipe e das estruturas. Portanto, quando temos eventos como esses, congressos e seminários, especialmente ligados ao ecoturismo, acredito que eles geram um retorno ainda maior para o destino”, complementou Bruno.

Como forma de encerrar a programação, a Praça da Liberdade, um dos pontos turísticos de Bonito, recebeu um show do cantor, compositor e instrumentista Gabriel Sater, que fez uma apresentação gratuita enaltecendo a riqueza da cultura regional no dia 18 de maio. A atração cultural atraiu os participantes do evento e a comunidade local, sendo mais um dos destaques que contribuiu para aumentar o fluxo de pessoas na cidade durante o Inspira Ecoturismo.

Apoio do Sebrae ao Ecoturismo

O seminário Inspira Ecoturismo é uma das ações do Polo Sebrae de Ecoturismo, que visa a produção e disseminação de conteúdos para entidades ligadas ao turismo, para que possam compreender e implantar ações de forma prática na sua realidade, contribuindo assim para a construção de bases mais sustentáveis nos destinos turísticos brasileiros. O público-alvo são empreendedores de destinos de Ecoturismo do Brasil; gestores públicos; parceiros institucionais e colaboradores do Sistema Sebrae.

Mais informações aos empreendedores pelo portal do Polo, em ecoturismo.ms.sebrae.com.br ou por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.

