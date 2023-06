Inscrições prorrogadas para mestrado e doutorado na Pós-graduação em Agronomia da UEMS/Aquidauana

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia – área de concentração em Produção Vegetal (PGAGRO), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), informa que estão prorrogadas, até 27 de junho, as inscrições para a seleção de candidatos a aluno regular no Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Agronomia, nível de mestrado e doutorado, ofertado na Unidade Universitária de Aquidauana, para ingresso no segundo semestre no ano de 2023.

– Acesse o Edital no 12/2023 PGAGRO/UEMS, 19 de maio de 2023, AQUI.

– Edital 13/2023 – Prorrogação Inscrições Processo Seletivo 2023/2

– As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, pelo site: http://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal .

As linhas de pesquisas desenvolvidas pelo programa são: Tecnologias em produção vegetal no Cerrado e no Pantanal; manejo fitossanitário em sistemas de produção; e, manejo e conservação do solo e da água no Cerrado e Pantanal.

Podem inscrever-se no Processo Seletivo, nível de mestrado, graduados em Agronomia ou áreas afins e candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que atendida a alínea do item 2.1 do edital. E para o nível de doutorado, graduados em Agronomia ou áreas afins, com título de Mestre em Agronomia ou áreas afins. Os candidatos que não tenham título de mestre, deverão apresentar a ata de defesa, o histórico escolar e a declaração de conclusão do curso de mestrado no ato da matrícula prevista.

A documentação necessária para a inscrição deverá ser encaminhada via e-mail para o endereço: [email protected] com solicitação de recebimento, desde que enviada até às 10h (horário de Mato Grosso do Sul) da data de encerramento das inscrições. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabilizará por atrasos ocorridos na entrega eletrônica.

Ao realizar a inscrição http://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal , e solicitar o boleto bancário para pagamento, o candidato será direcionado para a página da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FUNAEPE), onde realizará um outro cadastro para gerar o boleto bancário no valor de R$ 50,00. O recolhimento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 27 de junho de 2023, em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. Comprovante de recolhimento com agendamento de pagamento não será aceito.

Serão ofertadas até 05 e até 06 vagas para o curso de mestrado e doutorado, respectivamente, conforme quantitativo de vagas por orientador e tema de pesquisa apresentado no quadro a seguir.

Informações acerca do Processo Seletivo poderão ser consultadas no site da PGAGRO e solicitadas nos endereços eletrônicos: [email protected] .

PGAGRO: O Programa de Pós-Graduação em Agronomia – área de concentração em Produção Vegetal tem por objetivo promover a criação de redes de pesquisa para diminuir os desequilíbrios regionais na oferta e desempenho da pós-graduação e atender a área de conhecimento que constitui as Ciências Agrárias. Diminuir as distâncias existentes entre a universidade e o espaço produtivo, por meio da proposição de projetos de pesquisa relacionados com demandas dos setores produtivos da região, considerando não apenas as questões de produção e produtividade, mas também o desenvolvimento e o progresso do homem do campo na sua busca de bases materiais e sociais.

Saiba mais em www.uems.br/cursos/subpagina/pos-graduacao?0=agronomia-mestrado-aquidauana&1=Processo-Seletivo

