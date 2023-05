Inscrições para reingresso e movimentação interna vão até 5 de junho

Interessados nas oportunidades para reingresso e movimentação interna abertas pela UFMS têm até 5 de junho para inscrição. Há vagas em cursos de graduação presenciais em todos os câmpus e também em cursos de Educação a Distância. O edital com todas as informações pode ser acessado aqui.

O reingresso poderá ser feito por estudantes inativos que foram excluídos por desistência, jubilação, reprovação ou solicitação própria. Já a movimentação interna poderá ser feita por estudantes que ingressaram na Universidade via Sisu, Vestibular, PASSE, vagas olímpicas ou remanescentes no curso em que se encontram matriculados.

A ocupação das vagas será realizada primeiramente entre os candidatos inscritos para reingresso e, caso ainda haja vagas a serem ofertadas após este processo, serão destinadas à movimentação interna. Os estudantes podem fazer a movimentação interna para cursos homônimos, de modalidades diferentes (do bacharelado para a licenciatura ou vice-versa) ou podem mudar a graduação, desde que os cursos de origem e destino sejam da mesma área do conhecimento.

Os candidatos interessados devem realizar o cadastro no portal Inscrição. É necessário selecionar a forma de ingresso, o curso desejado e anexar os documentos indicados no edital.

O resultado preliminar está previsto para 7 de junho, o período de recursos será de 8 a 12 de junho e o resultado final e a convocação para matrícula estão previstos para 15 de junho. Todas as informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no edital de inscrição, no portal de Ingresso da UFMS.

Com informações da assessoria