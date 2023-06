Inscrições para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico entram na reta final

As inscrições para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico estão na reta final. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de junho, na próxima sexta-feira. A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Para esta edição, os interessados em pleitear o benefício deverão realizar a inscrição no novo sistema on-line da Fundesporte, por meio do endereço: www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br.

A nova plataforma elaborada pela SGI (Superintendência de Gestão da Informação) permite, de forma desburocratizada, que todos os participantes acompanhem todas as etapas do processo seletivo. Tudo isso proporcionando transparência e agilidade.

O processo de seleção dos bolsistas é coordenado anualmente pelo Cogeb (Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico) da Fundesporte, que analisa os documentos, classifica os atletas e técnicos, realiza entrevistas e divulga os resultados. Nesta edição da Bolsa, o desempenho e classificação dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de abril 2022 a 30 de abril de 2023.

Ao todo, o programa contemplará 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou adicione este número e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

Com informações da assessoria