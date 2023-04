Inscrições para o VII Festival da Canção da UEMS estão abertas até 10 de maio

As inscrições para o VII Festival da Canção da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) estão abertas até 10 de maio de 2023. O recebimento das letras dos inscritos ocorrerá até 31 de maio.

A VII edição do Festival da Canção será realizada no dia 18 de agosto de 2023 (sexta-feira), por videoconferência, com a publicação da classificação das músicas concorrentes, com início às 19 horas.

A coordenadora do evento, Lourdes de Lago Stefanelo, destaca que o Festival tem como um dos objetivos proporcionar aos acadêmicos, técnicos administrativos, professores e egressos de Universidades, estímulo à exploração da arte de inovar e despertar para o hábito de apreciar e divulgar a literatura.

É livre a participação, para compositores, músicos e intérpretes, Professores, Técnicos Administrativos que atuam em Universidades, bem como Egressos das mesmas, com confirmação nas devidas Instituições. Alunos regularmente matriculados, frequentes às aulas e egressos, com participação Individual e no máximo oito componentes, com exceção de integrantes da Comissão Organizadora, observando o disposto no regulamento.

O Regulamento e a Ficha de Inscrição encontram-se no link, com e-mails para o envio da inscrição e da produção em vídeo, respeitadas as datas, destinadas à pré-seleção da análise das letras e melodias das músicas e a performance dos concorrentes, pela Comissão Julgadora.

A coordenação do evento premiará os três primeiros lugares, além do troféu do VII Festival da Canção da UEMS ao primeiro lugar.