Inscrições para I Mostra de Programas e Projetos de Extensão da UEMS estão abertas

A I Mostra de Programas e Projetos de Extensão da UEMS, é um evento organizado pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), e será realizado de forma online e totalmente gratuito, no período de 26/06/2023 a 30/06/2023. O Evento tem por objetivo fortalecer a Extensão Universitária da UEMS, promover maior visibilidade das ações de Extensão e aprofundar o debate sobre a Extensão Universitária.

Poderão submeter trabalhos, docentes, técnicos administrativos e (discentes não bolsistas) da UEMS, que coordenaram Programas e Projetos de Extensão que foram cadastrados em Editais de Fluxo Contínuo, em andamento ou concluídos até dezembro de 2022, com resultados parciais ou finais até dezembro de 2022. Os trabalhos poderão ser apresentados nas seguintes modalidades: Resumo expandido e Artigo completo com resultados, com Submissão de trabalho até 24/04/2023.

Inscreva-se gratuitamente aqui.

A palestra de abertura da I Mostra de Programas e Projetos de Extensão da UEMS, será transmitida pelo canal do Youtube. As apresentações dos trabalhos serão na forma de comunicação oral pela plataforma Even3. Haverá emissão de certificados de 20 horas. Acesse a chamada no link: https://www.uems.br/Editais/detalhes/Chamada-001-2023

Contatos: [email protected] | Fone: 67-3902-2562 ou 67-3902-2630