Inscrições abertas para o concurso de fotografia “Um olhar sobre o trabalho”

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região publicou a abertura de processo seletivo para o concurso fotográfico “Um olhar sobre o Trabalho — 30 Anos de TRT/MS. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 12 de junho até 31 de julho de 2023, mediante preenchimento de Formulário Google no endereço https://forms.gle/nuy93UtF8M5BQPgi8, no qual deverão ser anexados os arquivos digitais concorrentes.

Cada participante poderá enviar até 3 (três) fotos, no formato JPG, na resolução mínima de 4000 × 2000 píxeis, com tamanho máximo de arquivo de 100 MB (Megabytes). O tema do concurso consiste em retratar a importância e as diferentes perspectivas sobre o trabalho e seus atores no Estado de Mato Grosso do Sul, além de estarem relacionadas às atividades desempenhadas pela Justiça do Trabalho e à missão do Tribunal de “realizar justiça, promovendo a paz social e o fortalecimento da cidadania”.

Quem pode participar?

O concurso é dividido nas categorias Público Interno e Público Externo. A categoria Público Interno é destinada aos magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e aposentados TRT-24. Nessa categoria, os participantes devem retratar imagens com os seguintes assuntos: “Cenas do cotidiano forense”; “Prédio e instalações da Justiça do Trabalho” e “Atuação de magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e advogados em suas respectivas atividades laborais na Justiça do Trabalho.”

A categoria Público Externo é destinada para advogados, membros do Ministério Público do Trabalho, profissionais da área audiovisual e jornalismo, acadêmicos e população em geral. Nessa categoria, os participantes devem retratar imagens com os seguintes assuntos: “Cenas do cotidiano forense”; “Prédios e instalações da Justiça do Trabalho”; “Atuação de magistrados, servidores, colaboradores, estagiários e advogados em suas respectivas atividades laborais na Justiça do Trabalho”; “Importância do trabalho para trabalhadores e empregadores”; “Estímulo ao trabalho seguro”; “Combate ao trabalho infantil e formas degradantes de trabalho” e “Cenas de pessoas em suas relações de trabalho”.

Premiação

Os critérios de avaliação serão pautados em adequação ao tema proposto, impacto visual, composição fotográfica e harmonia de cores. Serão selecionados três ganhadores distintos em cada categoria e o valor da premiação será em R$ 4.500,00 para o 1º lugar, R$ 2.000,00 para o 2º lugar e R$ 1.000,00 para o 3º lugar.

Os vencedores de cada categoria, assim como as menções honrosas, serão anunciados em sessão solene que irá acontecer durante o mês de agosto de 2023 no prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em data a ser divulgada no Portal do TRT24 (www.trt24.jus.br).

