Inscrições abertas para III Semana de Internacionalização UEMS

A III Semana de Internacionalização UEMS organizada e promovida pela Assessoria de Relações Internacionais (ARELIN) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) já está recebendo inscrições. O evento institucional on-line ocorrerá de 9 a 11 de maio de 2023 e reunirá pesquisadores, docentes, alunos e técnicos para debater sobre o tema: UEMS no eixo internacional Sul-Sul. O objetivo é fortalecer a cultura de internacionalização na Universidade e oferecer à comunidade acadêmica conhecimento e discussões de questões relevantes para o processo de internacionalização de cursos e programas da Instituição.

Inscreva-se gratuitamente aqui.

“ Para a 3ª Edição do evento estamos com muita expectativa, especialmente porque há muitos avanços para contar sobre o processo de internacionalização que vem sendo construído. Em 2023 estarão em mobilidade outgoing 46 pessoas com investimentos internos da UEMS, em 2022 foram 42. Em agosto serão lançados novos Editais ARELIN, não apenas para pesquisa e extensão, mas também para capacitação linguística. Em 2022 foram capacitados 68 servidores nos idiomas inglês e espanhol com recursos internos, esse ano estão em processo de capacitação linguística 112 servidores. Também lançaremos uma chamada ARELIN para o E-book: Internacionalização: novos caminhos, construções e aprendizados no ensino superior ”, explica a chefe da ARELIN, dra. Rosenery Loureiro Lourenço.

A III Semana de Internacionalização UEMS contará com palestrantes que compartilharão pesquisas e experiências na área da internacionalização, além dos momentos de compartilhamento da experiência de docentes, pessoal administrativo e alunos UEMS que fizeram mobilidade ou participaram de projetos internacionais no ano anterior.

A programação prevê no primeiro dia uma mesa redonda com as Professoras Dras. Marília Morosini e Luciane Stallivieri, com mediação da chefe da ARELIN, Dra. Rosenery Lourenço, sobre perspectivas e compreensões do Eixo Sul-Sul e também uma Mesa redonda com alunos estrangeiros que estão na UEMS para um debate sobre experiências, desafios e aprendizado multiculturais.

Para o segundo dia da Semana de Internacionalização está prevista uma palestra com a Profa. Dra. Cibele Lemke, sobre “Desafios linguísticos na elaboração da pesquisa científica e na participação de salas de aulas”; também estão programadas três Mesas Redondas. A primeira será com alunos da graduação e pós-graduação UEMS que fizeram mobilidade outgoing para discussão de experiências e aprendizados; a segunda mesa redonda será para discutir o aprendizado de servidores UEMS em mobilidade outgoing; e a terceira será sobre a percepção de supervisores do exterior que receberam alunos e servidores UEMS.

No terceiro dia, a ênfase do evento estará na internacionalização em casa, estão previstas três palestras sobre: Clube de conversação em idiomas; Collaborative Online International Learning (COIL); e Captação de recursos externos para internacionalização. Para finalizar a programação haverá um Relato de Experiência de pesquisador UEMS na coordenação de projeto internacional com recursos externos.

A III Semana de Internacionalização UEMS será transmitida pelo Canal ARELIN UEMS na plataforma YouTube, neste link: www.youtube.com/channel/UCUKWvwJUFe4aBSs0Es1uQ2A .

Edições anteriores

Na primeira edição da Semana de internacionalização em 2021 as discussões tinham o objetivo de apresentar os caminhos e possibilidades para a internacionalização e compartilhar experiências de intercâmbio internacional de membros da comunidade acadêmica da UEMS. O evento foi bem avaliado pela comunidade acadêmica. Na segunda Edição, a programação do evento buscou mostrar como a internacionalização deu “os primeiros passos” para transformar o ensino superior na UEMS. Nesse sentido as discussões tinham o objetivo de mostrar os avanços na consolidação da internacionalização e que ações foram feitas para integrar as dimensões culturais, locais e internacionais nos contextos de ensino, pesquisa e extensão a partir da cooperação internacional.