Inscrições abertas curso de inglês gratuito aos sábados na Biblioteca Isaías Paim

Estão abertas as inscrições para o curso de facilitação do processo de entendimento da língua inglesa na Biblioteca Pública Estadual “Dr. Isaías Paim”, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. O curso é gratuito, com 30 vagas disponíveis e acontecerá todos os sábados das 8h30 às 11h30. As inscrições podem ser feitas no link: https://bit.ly/cursodeinglesbiblioteca

O curso tem o objetivo de despertar o interesse do público a aprender a língua. O foco, em um primeiro momento, será na compreensão e conversação de palavras cognatas com a língua portuguesa e expressões comumente usadas em situações diárias.

O conhecimento da língua significa um salário até 30% maior. O inglês deixou de ser luxo para integrar o perfil profissional. É de primordial importância que as pessoas dominem o inglês. Com o advento da internet, instrumento apto e dos mais poderosos nas trocas de informações de forma eficiente, dominar o inglês é uma peça fundamental para se lograr maior êxito nas pesquisas.

Considerando o cenário apresentado e a curiosidade de reconhecer a identificação e o correto uso das expressões e palavras da língua inglesa, o presente processo foi concebido, sob a égide de ampliar as parcerias e a melhoria da qualidade de vida da população local, inserindo-a em um processo de ensino aprendizagem, de forma extremamente prática e incentivadora de estudos mais formais e complexos em futuro próximo.

O ministrante será o professor Riberto Pereira de Freitas, graduado em História pela UFMS, e com experiência em intercâmbio cultural em língua inglesa na EC MALTa, em Malta.

Com informações da assessoria