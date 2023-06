Indeferidos do Programa Bolsa Atleta de Sidrolândia têm até hoje para apresentarem documentos

A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SEJEL) divulgou a lista com os resultados preliminares do Programa Bolsa Atleta, com a relação dos deferidos e indeferidos. Os atletas que tiveram seus pedidos indeferidos terão até sexta-feira, dia 2, para apresentarem a documentação que está em falta.

Após a análise minuciosa dos pedidos, a comissão responsável pelo programa elaborou a lista com os resultados preliminares, indicando quais atletas tiveram seus requerimentos deferidos e quais foram indeferidos. Os atletas que se encontram na lista de indeferidos terão nova oportunidade para regularizar sua situação.

O prazo para a apresentação dos documentos em falta será de três dias, a partir desta quarta-feira, dia 31. Durante esse período, os atletas deverão providenciar os documentos necessários e encaminhá-los para o e-mail [email protected].

Ao o término do prazo para a regularização, a comissão realizará uma nova análise dos casos e emitirá o parecer final do processo. É importante ressaltar que a apresentação da documentação dentro do prazo estabelecido é fundamental para a revisão do indeferimento.

O Programa Bolsa Atleta tem como objetivo apoiar financeiramente os esportistas que se destacam em suas modalidades, oferecendo suporte para a continuidade de suas carreiras esportivas. Por meio do programa, os atletas recebem incentivo no valor de R$ 390,00.

Lista de deferidos e indeferidos

Com informações da assessoria