Inauguração da Loja de Perfumes “Doce Fragrância”

Em Nioaque foi inaugurada a nova loja de perfumaria “Doce Fragrância, de propriedade de Suellen Palaoro.

A loja situa-se na Av. Visconde de Taunay, em uma das galerias do Supermercado Palboch, com perfumes a partir de R$ 40,00 (quarenta reais)

Os perfumes Brand Collection são inspirados nos grandes perfumes importados, (chamamos de contratipos) porém de tudo que existe no mercado eles são os mais próximos aos perfumes importados famosos em termos de qualidade de embalagem e líquido. A linha Brand Collection trabalha com perfumes Travel Size (tamanho para viagem), são fabricados em tamanho de 25 ml e seus frascos parecem lindas miniaturas dos perfumes famosos. Com essa proposta o cliente tem acesso a vários perfumes possibilitando o mesmo ter diversas opções de fragrâncias sem investir um alto valor, adquirindo um produto de qualidade.