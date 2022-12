Humoristas do canal Hipócritas saíram do Brasil para não serem presos

Os humoristas Bismark Fugazza e Paulo Souza, do Canal Hipócritas, tiveram que deixar o país para não serem presos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são da Revista Oeste.

Segundo a publicação, os dois comediantes receberam antecipadamente a informação de que eram alvo do ministro dias antes da ordem de prisão. A decisão foi assinada por Moraes na semana passada. Desde então, a Polícia Federal faz buscas pela dupla para cumprir o mandado. O jornalista Oswaldo Eustáquio também é um dos alvos.

“Há dez dias, recebemos uma informação de uma fonte muito quente de que os nossos nomes estariam na lista de um mandado de prisão. Por isso, tomamos a decisão de sair do Brasil”, afirmou Souza em entrevista para a Oeste.

Eustáquio e Fugazza têm participado de manifestações pró-Bolsonaro e contra a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois participaram do acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília.

Fonte: Gazeta do Povo