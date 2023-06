Hospital Universitário é a única instituição pública que realiza cirurgia de fissura labiopalatina no Estado

As fissuras de lábio e palato, conhecidas também como lábio leporino e fenda palatina (ou “céu da boca aberto”), correspondem à malformação congênita mais comum da face, com uma incidência aproximada de 1 caso para cada 700 nascimentos. As fissuras labiopalatinas não são apenas alterações de caráter estético, são a causa de problemas de saúde como má nutrição, distúrbios respiratórios, de fala e audição, infecções crônicas, alterações na dentição. Elas também provocam problemas emocionais, de sociabilidade e de autoestima. Por isso, o tratamento requer abordagem multidisciplinar, isto é, a participação de especialistas na área de cirurgia plástica, otorrinolaringologia, odontologia, fonoaudiologia, entre outros. No entanto, desde o ano de 2017, essa cirurgia foi suspensa em Mato Grosso do Sul para pacientes da rede pública assistencial, sendo necessário realizar o procedimento em outros estados.

Graças a realização de uma parceria entre a Fundação para o Estudo e Tratamento das Deformidades Crânio-Faciais (Funcraf); a cirurgiã plástica Fernanda Saturnino; a Organização Não-Governamental Smile Train; a Secretaria Estadual de Saúde de MS e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), na primeira quinzena de junho de 2023, foram feitas duas cirurgias de fissura labiopalatina em pacientes pediátricos do Sistema Único de Saúde: uma menina de 4 anos e um menino de 3 anos de idade. O Hospital forneceu o centro cirúrgico e toda infraestrutura, assim como os insumos e os parceiros, a expertise técnica.

“O tratamento de fissura labiopalatina vai além de uma cirurgia. É preciso todo um trabalho multidisciplinar com fonoaudiólogo, pediatra, dentista, entre outros profissionais para que atinja a melhor qualidade e não haja sequelas para o paciente, o que é perfeitamente possível”, explica Fernanda.

Nessa terça-feira,20, foi realizada a terceira cirurgia em um paciente pediátrico de apenas 11 meses de idade. A previsão é que sejam realizadas, no mínimo, quatro cirurgias ao mês.

“A governança do Humap-UFMS tem a grata satisfação de poder estabelecer um Termo de Cooperação com a Funcraf, com o objetivo de viabilizar as cirurgias em pacientes portadores de fenda labial. Atualmente nenhum hospital público do Estado oferece esse tipo de cirurgia, o que causa grande transtorno para a nossa população que precisa procurar tratamento em outro estado. Além disso, essa parceria enriquece o ambiente de ensino/aprendizagem para nossos alunos e residentes, já que somos um hospital escola. E por fim, ressaltamos também a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde que irá colaborar com incentivo financeiro mensal para auxiliar no custeio dessas cirurgias”, afirma a Gerente de Atenção à Saúde do Humap-UFMS, Cláudia Emília Lang.

Parceiros

A cirurgião plástica Fernanda Saturnino possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, realizada de 2005 a 2010. Residência em Cirurgia Geral no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2014. Residência em Cirurgia Plástica na Faculdade de Medicina de Marília, de março de 2015 a março de 2018. Médica cirurgiã voluntária da Operação Sorriso do Brasil desde 2017 e tem estágio de formação em crânio-maxilo-facial pela Universidade Federal do Paraná entre 2018 e 2019 e é associada à Funcraf.

A Funcraf é uma instituição filantrópica que atua prioritariamente nas áreas da saúde, do ensino e da pesquisa. Com sede na cidade de Bauru, interior do Estado de São Paulo, a Funcraf mantém unidades em outras cidades brasileiras (Itapetininga/SP, São Bernardo do Campo/SP e Campo Grande/MS).

A Smile Train é a maior organização do mundo focada em fissuras, com um modelo sustentável e local de apoio à cirurgia e outras formas de cuidados essenciais multidisciplinares. Nos últimos 20 anos, apoiam o atendimento seguro e de qualidade para mais de 1,5 milhão de pessoas.

Como ser atendido

Para que o paciente passe pela cirurgia de fissura labiopalatina no Humap-UFMS é necessário estar regulado a partir de uma Unidade Básica de Saúde. Ou seja, é preciso que o mesmo seja encaminhado pela Central de Regulação que responsável pelo gerenciamento dos leitos hospitalares de urgência, emergência e leitos eletivos, executando os serviços de regulação de acesso à porta de entrada nos hospitais.

Sobre a Rede Ebserh

O Humap-UFMS faz parte da Rede Ebserh desde dezembro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Com informações da assessoria