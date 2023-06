Hoje comemoramos o Dia da Marinha Brasileira

O Dia da Marinha Brasileira é comemorado anualmente em 11 de junho.

Esta é uma data de extrema importância para a nação, pois homenageia a Marinha do Brasil, uma das Forças Armadas responsável por proteger as fronteiras marítimas do país, com mais de 8,5 mil quilômetros de extensão.

A principal missão da Marinha é proteger a pátria. Em períodos de paz, a Marinha atua como guarda costeira, protegendo o litoral brasileiro de possíveis invasões.

Atualmente, o Brasil possui 16 portos principais e 4 grandes terminais, por onde circulam aproximadamente 26 mil navios por ano.

Origem do Dia da Marinha

Esta data é uma homenagem à primeira batalha naval representativa do Brasil: a Batalha Naval do Riachuelo, que ocorreu em 11 de junho de 1865.

De acordo com a história, a esquadra da Marinha Brasileira, comandada pelo Almirante Barroso (1804-1882), combateu durante 8 horas contra os paraguaios, que tiveram as suas esquadras parcialmente destruídas. Após esta batalha, os paraguaios perderam a iniciativa e somente combatiam para defender-se.

Por sua atuação, o Almirante Barroso recebeu o título de Barão do Amazonas.

Fonte: Calendarr