Harmonia entre Poderes é destacada em evento de compromissos ao Estado

A harmonia entre os Poderes é fundamental para que haja uma boa gestão estadual. Esse foi o destaque dos deputados estaduais que participaram do evento “Ano 1 de um novo ciclo de desenvolvimento”, realizado pelo Governo do Estado na noite da segunda-feira (24), como marco dos 100 dias da nova gestão de Eduardo Riedel (PSDB) e Barbosinha (PP), frente ao Poder Executivo.

Acompanhando a apresentação do planejamento, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Gerson Claro (PP), registrou em suas redes sociais que serão muitos compromissos com o povo sul-mato-grossense.

O líder do Governo na Casa de Leis, deputado Londres Machado (PL), também registrou sua participação nas redes sociais. “Com muita satisfação que participei desse evento, pois como deputado estadual sei da importância de trabalhar em conjunto para alcançarmos resultados positivos para a nossa sociedade”. Marcio Fernandes (MDB) enalteceu a harmonia dos Poderes. “É fundamental para termos um Estado forte, por isso, como deputado participo ativamente das iniciativas que buscam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, com prioridade no fortalecimento da economia, bem-estar social e agronegócio”, considerou o parlamentar. Também participaram do evento os deputados Coronel David (PL), Professor Rinaldo Modesto (PSDB) e Renato Câmara (MDB).

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou uma extensa agenda de governança e compromissos, com a divulgação de políticas públicas, investimentos em infraestrutura, saúde, além da desoneração fiscal de setores produtivos. O evento aconteceu em cerimônia realizada no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

A agenda, que já está em andamento segundo informações da Agência de Notícias do Estado, contempla também o combate à corrupção (rede compliance), adoção de políticas para a geração de renda e capacitação profissional, medidas para a redução de gases de efeito estufa, ações transversais para mulheres, jovens, quilombolas, indígenas e idosos. Os valores para cada setor foram descritos aqui.

Ao final do evento, governador Eduardo Riedel agradeceu o esforço coletivo de todos da sua equipe e um reconhecimento especial à Assembleia Legislativa, a bancada federal, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. E afirmou ainda que assinará decretos e enviará uma série de legislações para a ALEMS no dia 5 de maio.