GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA PARTICIPOU DA OPERAÇÃO SANTA BARBARA DO OESTE

Publicado em:20 NOV 2021

Crédito: Cb Alex Ribeiro

Nioaque (MS) – No período de 15 a 19 de novembro, o 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC), “Grupo Major Cantuária”, participou da Operação Santa Bárbara do Oeste no Campo de Instrução de Betione, na região do pantanal sul-mato-grossense. Foi um exercício conjunto coordenado pelo CMO (Comando Militar do Oeste) com a participação de cerca 800 militares das mais diversas organizações militares subordinadas daquele Comando Militar de Área.

A operação Santa Barbara do Oeste foi um grande exercício de adestramento centralizado do CMO. Nesse contexto, o 9º GAC formou o 918° agrupamento – grupo (Agpt-Gp) com uma bateria do 18º GAC – Rondonópolis (MT) , realizando as tarefas inerentes aos subsistemas de artilharia ao exemplo de reconhecimento de escolha e ocupação de posição (REOP), noturno com utilização de OVN (Óculos de Visão Noturna), mudança de posições de troca atirando em ambas posições, tiros sobre zona e com feixe convergente, observação noturna com tiro percutente utilizando OVN, regulação do tiro utilizando AGLS (Atlas Gun Laying System), iluminação do campo de batalha pelo Mrt (Morteiro) 120mm do 20º Regimento de Cavalaria Blindado ( 20º RCB), tiro de artilharia percutente e tiro de artilharia com observação aérea.

Além de todas estas atividades, o 9º GAC realizou uma instrução de análise de crateras para militares integrantes do 6º Batalhão de Inteligência Militar

Também nesse cenário ocorreram os tiros diurnos e noturnos dos pelotões de Morteiro Pesado (120 mm) do 10º, 11º e 17° RCMec e do 20º RCB, Regimentos de Cavalaria orgânicos da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, e Mrt Me (81mm) do 20° RCB, além do tiro de aeronaves de asa rotativa do 3º Batalhão de Aviação do Exército.